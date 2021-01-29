45%的人被“身材不好”困扰 绿瘦支招帮你春节瘦几斤
如果要问：你认为什么是最重要的？绝大部分人的回答会是：健康。
在“新冠疫情”的突袭下，我们比以往更加重视健康，常常感叹：活着真好。
近日，丁香医生发布《2021国民健康洞察报告》，报告显示，有高达98%的公众表示存在健康相关困扰。
其中，排名前三位的困扰分别是情绪问题(53%)、皮肤状态(45%)和身材不好(45%)。
图片来源：丁香医生发布《2021国民健康洞察报告》
国民对于身材的焦虑一直存在，“身材不好”的困扰已经连续两年居于丁香医生年度国民健康报告的前三位。而网上各种动辄10万+阅读量的减肥帖子、明星胖了瘦了常年占据热搜、市面各种减肥产品层出不穷，更是印证了这一点。
俗话说“每逢佳节胖三斤”，对于重视身材和体重管理的人来说，即将到来的春节将是一道“年关”般的坎。
去年春节“宅家抗疫”，#疫情期间胖了多少#、#超长寒假，孩子发胖#、#近五成大学生春节宅家期间变胖#等话题轮番登上热搜，春节发胖堪称人间真实。
于是，今年春节，有网友不想再“重蹈覆辙”，立flag今年春节不过“肥”年，不仅不能长胖，还决心要“瘦几斤”。
flag已立下，怎么样才能达成“瘦几斤”的目标呢？
“管住嘴”肯定少不了，但绝不是盲目节食。关于怎么吃，有来自中国食品发酵工业研究院副院长段盛林在线支招。
段院长温馨提示，春季期间要注意热量摄入和注重营养搭配，建议多吃蔬菜、水果和蒸煮类食物，还特别提到近几年比较流行的“低GI”食物。
许多干预试验揭示，低GI饮食对体重管理有好处。而不少明星分享自己的抗糖心得时，都拒绝高GI食物，推荐低GI食物。如张韶涵不吃蛋糕、甜甜圈、马卡龙等甜点，伊能静推荐糙米、粗粮等低GI食物。
在我们日常生活中，常见的低GI食物有哪些呢？
常见的低GI食物，图片来源：微信公众号“GI营养工作室”
春节宅家想瘦，不用多说，除了“管住嘴”，还得“迈开腿”。
来自绿瘦的运动顾问启皓也经常宅家运动，练就了一副好身材。
“虽然家里运动条件有限，但很多家居用品，如沙发、椅子、水瓶等小物件，都可以作为运动辅助小道具噢”。
启皓教练示范了以下几个简单易上手的动作：
沙发不仅可以“葛优躺”，还可以来一把“反向臂屈伸”
跪姿俯卧撑，小编要被启皓教练强壮的肱二头肌“鲨”了
除了在厕所“深蹲”，我们还可以……
“水瓶”侧平举，启皓教练还提醒大家春节假期注意补水噢
除了有以上专业人士的支招，还有绿瘦春节“嗨吃嗨喝拯救包”加持，内含段院长提到的低GI食物之一的“白芸豆”，以它作为原料制作的“白芸豆压片糖果”，拯救包还有代餐奶昔、酵素饮品、百宝福袋等趣味文创产品。
以上加持，#春节你想瘦几斤#是不是有望立flag不倒？
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