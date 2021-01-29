京东方发布业绩预告：2020年净利润同比增长超150%
2021年01月29日19:52 | 来源：人民网-财经频道
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人民网北京1月29日电（记者毕磊）今日，京东方科技集团股份有限公司（京东方A：000725；京东方B：200725）发布2020年业绩预告，预计全年实现归属于上市公司股东净利润48亿元-51亿元，同比增长150%-166%。
2020年，BOE（京东方）推出75英寸8K Mini LED 、65英寸Mini LED、玻璃基0.9mm像素间距Mini LED显示产品，X-ray平板探测器背板产品已应用于欧美、日本、韩国等全球高端医疗器械公司；在产能方面，BOE（京东方）推动中电熊猫南京8.5代和成都8.6代LCD生产线的收购和整合；智慧金融解决方案覆盖全国1500家银行网点，智慧零售解决方案覆盖全球超过61个国家的2万余家门店；在智慧医工领域，BOE（京东方）在北京、合肥、成都、苏州等地布局多家数字医院，并推出慢病一体化管理、智慧急救、智慧康养社区、智慧公卫体检等物联网解决方案。
据了解，京东方确立了以半导体显示事业为核心，Mini LED、传感器及解决方案、智慧系统创新、智慧医工事业融合发展的“1+4”航母事业群，也实现了多个物联网细分应用市场的战略布局。
(责编：毕磊、夏晓伦)
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