北京通上线防疫新功能 健康卫士助力京城百姓抗疫
临近年关，国内疫情形势依旧严峻，多地出现本土性传播病例，国家首次倡导就地过年，节假日期间日常防疫也将经受更严峻的考验。为了让市民能够留得下、过得好，北京通上线健康防疫新功能，助力首都防疫工作的推进。
在北京西城区工作的小张，打开了升级3.0版本的北京通App，通过“健康宝”功能，查看了自己的核酸检测结果。小张告诉记者，“健康宝”近期上线了核酸检测预约新功能，自己就是通过北京通提前进行线上预约，再到现场通过扫描身份证快速完成预约的。核酸检测结果实时上传至“健康宝”大数据平台后，市民就可以随时查看进度了。
北京通上线健康宝功能 扫码亮码、预约核酸检测、疫苗接种随时查
北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第201场新闻发布会上提出，打造升级版的“北京健康宝”，整合核酸检测、疫苗接种等功能，实现信息互通，方便市民使用。为进一步做好疫情防控工作，北京通将用户需求与小程序直连，完成了“健康宝”功能的开发上线和正常使用，为市民提供本人健康码自查询，他人健康码代查询、老幼健康码助查询、到访人信息登记簿、本人信息扫码登记、健康服务预约查询、京心相助等功能服务。其中，市民可以通过“健康服务预约查询”在北京预约大规模筛查核酸检测、查询疫苗接种等情况。打开“健康宝”，选择首页“健康服务预约查询”服务，点击底部的“点击这里”，进入核酸检测服务页面进行预约。目前，“健康宝”服务上线不久使用频次已超过300万次，用户数超过70万，为首都疫情联防联控提供了有力支撑，为守护广大市民健康继续坚守着。
除此之外，市民还可以通过北京通接入的114预约挂号服务，进行线上个人核酸检测预约。打开预约挂号，选择核酸检测服务，进入预约界面，选择医院进行预约。
通信大数据行程卡 市民可查询14天内行程记录
据介绍，当健康宝健康码失效导致核验失败时，市民还可以通过页面提示跳转到国家政务服务平台，查询近期行程同步健康宝数据;也可以通过北京通上的行程卡功能，输入手机号，查询个人国内外14天内的行程记录，如无异常即可获得绿卡，用工单位、社区管理部门、交通管理部门等可以把行程卡信息作为查询个人行程的辅助工具，配合健康码同步查询，为健康出行提供双保险。
冷链追溯 随时随地扫码查看进口食品追溯信息
一直以来，进口冷链食品排查也是防疫工作的重点之一。在响应疫情防控政策的同时，更重要的是守卫市民的健康，北京通紧急上线了“冷链追溯”功能，市民在购买进口冷藏冷冻肉类、水产品时，可通过北京冷链服务扫描包装或销售货柜上的电子追溯码，便捷查询所购食品的质量安全和食品追溯信息，放心挑选。
目前北京通App已经完成3.0全面升级，不但完成健康宝、行程卡、冷链追溯等功能的开发使用，满足了北京市民多元化场景使用防疫服务的需求，同时还升级了便民医药、药品问答、疫情地图、同程查询、医疗急救等功能，方便不同人群便捷查询疫情相关信息，全方位满足用户的日常防疫需求。
另外，积极响应“非必要不聚集”的号召，北京通还升级上线了系列便民应用，“国家电子医保凭证”、“电子居住证”申领、“一码办事”、“生活缴费”、“交警随手拍”、“公共资源交易”、“畅游公园”(预约门票)等更多网上服务，让大家留下过年，也能感受到身边事事都方便，足不出户把事办。当前疫情防控丝毫不能松懈，北京通也将不断升级防疫新功能，让疫情防控更有温度!
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