本报北京1月29日电 （记者罗珊珊）29日，记者从商务部获悉：2020年我国对外直接投资1329亿美元，位居全球前列，实现规模总体稳定、结构更加优化；截至2020年底，我国对外直接投资存量超2.3万亿美元，比2015年末翻一番，对外投资大国地位稳定。

据介绍，2020年，我国对“一带一路”沿线国家投资177.9亿美元，增长18.3%，占全国对外投资比重上升到16.2%；对重点行业投资实现较快增长，对装备制造业、信息技术业、科研和技术服务业投资分别增长21.9%、9.6%和18.1%。

此外，我国对外投资产业集聚效应显现，截至2020年底，我国境外经贸合作区累计投资3094亿元，为当地创造了37.3万个就业岗位。

“十三五”时期，我国商务发展取得显著成就。从数量看，规模不断扩大，表现为消费市场大国地位彰显、贸易大国地位更加稳固等；从质量看，结构更加优化，表现为消费升级步伐加快、贸易结构不断优化、双向投资质量显著提高、参与全球经济治理能力提升等；从重点工作看，实施成效显著，表现为“一带一路”经贸合作不断深化、三届进博会成功举办、商务扶贫取得积极成效、自贸区建设取得新突破等。

《 人民日报 》（ 2021年01月30日 01 版）

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