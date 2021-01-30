本报记者 徐佩玉

新年伊始，位于江苏南通如皋市的南通恒绮纺织有限公司开足马力赶制订单，力争实现“开门红”。图为日前，该公司员工在生产线上忙碌。

徐 慧摄（人民视觉）

2020年，泉州市完成地区生产总值10158.66亿元。图为在福建省泉州市永春县，智能机器人在九牧永春智慧制造产业园区101#智慧工厂生产洁具。

新华社记者 宋为伟摄

“万亿俱乐部”再扩容。“万亿俱乐部”指的是中国大陆全年GDP达到或超过1万亿元的城市。截至2019年底，中国GDP超万亿元的城市共有17座，分别是上海、北京、深圳、广州、重庆、苏州、成都、武汉、杭州、天津、南京、宁波、无锡、青岛、郑州、长沙、佛山。

近日，泉州、南通、福州、西安、合肥、济南等6座城市先后宣布晋级“万亿俱乐部”。专家指出，这张不俗的“成绩单”不仅彰显了中国经济持续向好的稳定态势，也为“十四五”时期中国经济高质量发展增添了信心。

区域发展更加协调

为何是这6座城市？2019年全年数据中已初现端倪。截至2019年底，上述6座城市GDP已经突破9000亿元，距离“万亿俱乐部”仅一步之遥。

新年伊始，好消息纷至沓来——

1月18日，福建省泉州市统计局发布数据，2020年泉州市完成地区生产总值10158.66亿元，增长2.9%；

1月19日，江苏省南通市宣布2020年完成地区生产总值10036.3亿元，增长4.7%；

1月20日，福建省福州市统计局通报，经初步核算，2020年全市地区生产总值达10020.02亿元，同比增长5.1%；

1月22日，陕西省西安市统计局发布数据，2020年西安市生产总值10020.39亿元，按可比价格计算，比上年增长5.2%；

1月26日，安徽省合肥市统计局发布“2020年全市经济运行情况”显示，2020年合肥市生产总值10045.72亿元，按可比价格计算，同比增长4.3%；

1月26日，山东省济南市统计局发布数据显示，2020年济南市实现生产总值为10140.91亿元，同比增长4.9％。

一番迎新后，如今中国“万亿俱乐部”已有23名成员。其中，位居东部的城市有16座，中部4座，西部3座；看城市群，8座城市位于长三角城市群，3座位于粤港澳大湾区，2座位于京津冀地区，2座位于成渝地区双城经济圈。从区域关系来看，中国区域经济协调发展新格局正在逐渐形成。

产业基础好，政策红利多

这些城市是如何拿到“万亿俱乐部”入场券的？

产业基础好——

泉州虽不是省会城市，但GDP连续22年位居全省第一。实体经济，是泉州发展的关键。目前，泉州已经形成纺织服装、鞋业、石油化工、装备制造、建材家居、工艺制品、纸业印刷、电子信息、食品饮料等9个千亿产业集群。安踏、特步、鸿星尔克等泉州品牌在中国三四线城市备受消费者青睐。

与上海隔江相望的南通，造船业、纺织业、建筑业等产业基础好，近年来更是引进了阿里巴巴、腾讯、京东等一批互联网龙头企业，进一步夯实了城市产业基础。

合肥正在打造全国最大家电制造业基地，已经吸引了美菱、荣事达、海尔、格力、长虹、美的、华凌、三洋等家电巨头落户。同时，新型显示、集成电路、新能源汽车、人工智能等新兴产业集群也在积极培育中。

政策扶持力度大——

古都西安作为“一带一路”倡议和西部大开发核心城市，近年来享受了多重政策红利，发展迅速；济南作为山东省省会城市，在人才、产业等各类资源聚集方面具有“先天优势”；作为长三角城市群一员，随着长三角一体化上升为国家战略，南通迎来发展机遇，与上海形成同城化发展效应；泉州和福州所在的福建省是“21世纪海上丝绸之路”核心区域。

带动区域经济发展

这些城市跻身“万亿俱乐部”，将为区域经济带来积极影响。

商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平对本报记者表示：“GDP破万亿元，意味着这些城市的总体经济实力迈上了新台阶，对所在区域经济发展的辐射带动能力将进一步增强，对资本、技术、人才等各种资源要素的吸纳能力也将进一步增强。”

福建省此次一口气拿下两张“万亿俱乐部”入场券，意义非凡。“福州和泉州两座城市跻身‘万亿俱乐部’，使福建省有了2个名副其实的经济核心，将对福建省‘十四五’期间实现高质量发展发挥领军作用。同时有利于福建省打造一批龙头企业和领军企业，甚至可能会培养出一批跨国公司。”张建平表示。

山东省省会城市济南终于成功晋级。济南社会科学院副院长马黎明表示，济南的崛起将吸引周边区域更多资源，这对做强山东经济、做强北方经济、弥合南北差距都有重要意义。此外，济南在承接京津冀和长三角产业转移方面，也将有更强的承载能力。“GDP表面看只是一个数字，但它表明了一个城市的能量和等级。”

谁将拿走下一张“万亿俱乐部”入场券？

1月29日，东莞市统计局发布最新数据，2020年东莞市生产总值为9650.19亿元，同比增长1.1%。距离“万亿俱乐部”就差“临门一脚”的东莞，无疑是2021年晋级的“第一人选”。

“中国经济仍处于中高速发展中，未来几年预计将有更多城市GDP破万亿元，带动中国经济更好发展。”张建平表示。

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