新华社电 商务部外资司司长宗长青1月29日说，2021年商务部将推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）、中欧投资协定落地生效，促进国际贸易投资自由化便利化，营造良好外部环境。

他是在商务部召开的2020年商务工作及运行情况专题发布会上作出上述表述的。

宗长青说，今年外资工作面临的总体形势依然复杂严峻。在市场准入方面，将进一步清理负面清单之外的限制措施，严格实行“非禁即入”；推进服务业扩大开放试点示范，进一步扩大服务业对外开放。

在政策支持方面，落实鼓励外商投资产业目录等已有政策措施，同时根据外资企业的共性诉求，搞好政策调研和储备，适时推出稳外资新举措。

在平台建设方面，完善自贸试验区布局，落实海南自由贸易港建设总体方案，推动国家级经开区创新提升。

在投资促进和保护方面，发挥多双边投资促进机制作用，指导各地开展产业链精准招商；落实投诉办法，加大外商合法权益保护力度。

在投资环境优化方面，深入推进外商投资法及其实施条例的落实，着力打造市场化、法治化、国际化营商环境。

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