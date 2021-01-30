外贸外资基本盘稳定 我国跃升为全球最大外资流入国
2020年，面对严峻复杂的国际形势特别是新冠肺炎疫情严重冲击，我国实现了商务发展回稳向好、好于预期的业绩。记者从商务部昨天举行的新闻发布会上获悉，2020年，国内消费稳步复苏，对外贸易再创新高，利用外资逆势增长。其中，外贸规模和国际市场份额均创历史新高，第一贸易大国地位更加巩固，同时跃升为第一大外资流入国。这充分说明在困难和挑战面前，我国外贸外资的韧性，也从侧面体现了中国经济发展的韧性。
商品消费市场规模全球第二
2020全年，我国社会消费品零售总额39.2万亿元，下降3.9%，降幅较2020年上半年收窄7.5个百分点。最终消费占GDP比重达到54.3%，消费仍然是经济稳定运行的“压舱石”。社会消费品零售总额从2015年的28.7万亿元增加至2020年39.2万亿元，我国成为全球第二大商品消费市场。
商务部副部长钱克明介绍，2020年商品消费持续回暖，15大类限额以上单位商品零售中，超过半数增速由负转正，通讯器材、化妆品等升级类商品表现抢眼，分别增长12.9%和9.5%。汽车销量连续12年全球第一。同时，服务消费有序恢复，2020年四季度餐饮收入增长0.2%，基本恢复至上年同期水平。全年人均教育文化娱乐消费、交通通信消费、医疗保健消费支出降幅分别较上半年收窄16.6个、7.2个和6.8个百分点。
2020年，网络购物、直播带货等新模式快速发展，实物商品网上零售增长14.8%，电商直播超2400万场，我国连续 8年成为全球第一大网络零售市场。此外，物价运行总体平稳，我国有序扩大肉类进口，分批投放中央储备肉，全力保障市场供应和价格稳定，全年居民消费价格上涨2.5%。
进出口规模创历史新高
在对外贸易方面，2020全年，我国货物进出口32.2万亿元，增长1.9%，其中出口增长4.0%，进口下降0.7%，总量规模和国际市场份额双双创历史新高。
具体来看，外贸主体活力持续增强。2020年，有进出口实绩企业数量达53.1万家，增长6.2%；民营企业进出口15.0万亿元，增长11.1%，占外贸总额比重提升至46.6%。我国对“一带一路”沿线国家、东盟、APEC成员进出口分别增长1.0%、7.0%、4.1%，对欧盟、美国、英国、日本进出口分别增长5.3%、8.8%、7.3%和1.2%，贸易伙伴更趋多元。
商品结构也更加优化。去年机电产品出口占比提升至59.4%，集成电路、计算机、医疗器械等高附加值产品出口分别增长15.0%、12.0%和41.5%。特别值得一提的是，我国积极发挥抗疫物资最大供应国优势，向200多个国家和地区提供超过2200亿只口罩、23亿件防护服和10亿人份检测试剂盒，为全球抗疫斗争作出了重要贡献。
同时，服务贸易升级加快。2020年1至11月我国服务进出口4.1万亿元，下降16.3%，其中主要是旅游下降较多，剔除旅游后增长2.2%。金融等六大类知识密集型服务进出口增长8.0%，占比升至44.2%。
双向投资质量显著提高
在利用外资方面，2020全年我国实际利用外资9999.8亿元，增长6.2%，新设外资企业3.9万家，成为全球最大外资流入国，实现引资总量、增长幅度、全球占比“三提升”。
钱克明表示，我国引资结构不断优化。2020年，高技术产业利用外资2963亿元、增长11.4%。其中，研发设计、电子商务、信息服务分别增长78.8%、15.1%和11.6%，医药、航空航天设备、计算机及办公设备制造分别增长14.1%、44.5%和60.6%。大项目加快落地，2020全年新设或增资合同外资1亿美元以上大项目938个，数量增长12.5%，宝马、戴姆勒、西门子、丰田、LG、埃克森美孚、巴斯夫等一批龙头企业在华增资扩产。
不仅利用外资大国地位提升，我国对外投资大国的地位也保持稳定。2020年对外直接投资1329亿美元，位居全球前列，对外直接投资存量超过2.3万亿美元，比2015年末翻了一番。
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