国家移民管理局：春节假期非紧急非必要不出国旅行
2021年01月30日08:17 | 来源：北京日报
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本报讯（记者 林靖）春节将至，面对新冠肺炎疫情仍在全球肆虐的严峻形势，国家移民管理局1月29日提醒内地居民，切实珍惜来之不易的国内疫情防控大好形势，严格遵守春节期间防疫规定，非紧急非必要不出国旅行，以实际行动支持疫情防控工作。
近年来，随着改革开放步伐加快和人民生活水平提高，越来越多的群众选择利用假期出国出境旅游。然而，今年的春节与往年不同，我们正面临全人类共同的敌人——新冠病毒的疯狂进攻。当前，全球疫情持续蔓延，进入新冠大流行的新阶段，世界多国再次升级入境管制措施，严格限制外国人入境，此时如果仍然冒险旅行，势必给我国公民生命安全和身体健康造成严重威胁，也会带来新的境外疫情输入风险。
近期，我国多地出现境外输入引发的聚集性疫情，再次拉响疫情警报。日前，中共中央办公厅、国务院办公厅专门印发通知提出，疫情高风险地区群众均应就地过年，中风险地区群众原则上就地过年，低风险地区倡导群众就地过年，非必要不出行，把人员流动降到最低，防止因人员流动导致疫情传播扩散。
国家移民管理局就此呼吁：每位公民继续积极响应国家号召，自觉服从疫情防控大局需要，主动留在国内就地过年，这既是为了守护个人的生命健康和家庭的幸福安宁，也是为国家防疫工作尽一份公民责任。“我们相信，现在不出国是为了将来更好地周游世界。我们要感谢坚守原地的你，正是有你的一份努力和支持，待到阴霾消散时，我们才能更好地欣赏世界美丽的风景。那时，我们移民管理警察将在出入境窗口、在国门口岸等你！”
(责编：李宜霖(实习生)、李栋)
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