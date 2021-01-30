王逸君

联合国世界旅游组织28日发布的数据显示，新冠疫情导致全球旅游人数大幅减少，2020年全球旅游业收入损失1.3万亿美元，成为“旅游业历史上最糟糕年份”。

世界旅游组织在声明中说，全球旅游业去年损失的收入是2009年受金融危机影响所损失的“11倍多”，1亿至1.2亿个与旅游业直接相关的工作面临风险。

数据显示，2020年全球入境游客总人次较上一年减少10亿人次，降幅达74%。其中，亚洲和太平洋地区减少84%，降幅最大；非洲和中东地区减少75%；欧洲地区去年夏天虽“迎来小规模短暂反弹”但全年下降70%；美洲减少69%。

上一次出现全球入境游客人次减少是2009年。受金融危机影响，当年全球入境游客人次同比减少4%。

世界贸易组织说，专家认为全球旅游业活动2023年前不会恢复至新冠疫情暴发前水平。旅游业得以重启时，户外旅游和自然旅游需求将上升，国内旅游也将更受欢迎。

“为使安全的国际旅行成为可能，已经做了很多，（但）我们清楚，这场危机还远未结束。”世界旅游组织秘书长祖拉布·波洛利卡什维利说，“检测、追踪以及发放疫苗接种证书”等防疫措施需要“统筹、协调以及实现数字化”，这些是推动安全旅行、为旅游业在条件允许时恢复做准备的必要基础。王逸君（新华社特稿）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)