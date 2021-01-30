刘春燕

新华社华盛顿1月28日电（记者 许缘 高攀）美国商务部28日公布的首次预估数据显示，2020年第四季度美国实际国内生产总值按年率计算增长4%，但全年经济萎缩3.5%。

数据显示，受新冠疫情冲击，美国经济自去年2月份起陷入衰退，虽然下半年出现反弹，但全年仍陷萎缩。这也是美国经济自2008年国际金融危机以来首次出现全年萎缩，为1946年以来最差表现。

具体来看，去年第四季度，占美国经济总量约70%的个人消费支出增长2.5%，增幅较第三季度的41%大幅收窄，显示美国国内消费复苏仍不稳固。非住宅类固定资产投资增长13.8%，增幅与前一季度的22.9%相比明显下滑。

同时，净出口拖累当季经济增长1.52个百分点。由于针对新冠疫情的多项联邦支出计划陆续到期且长期未有接续政策出台，联邦政府支出下降0.5%，为连续两个季度下降。

分析人士认为，美国经济在进入去年第四季度时增长势头强劲，但在季末明显失速。由于新冠疫情再次反弹，各地重新对经济活动施加额外限制，美国经济活动、就业市场和消费支出增长自去年年底出现放缓，今年上半年或继续面临增长挑战。

不过，如果新冠疫苗进一步推广，加之美国国会继续推出经济纾困法案的前景预期，美国经济有望在今年下半年加速复苏。国际货币基金组织最新预测显示，今年全年美国经济有望增长5.1%。接受《华尔街日报》调查的经济学家预计，今年美国经济增幅或在4.3%左右。

美国商务部通常会根据不断完善的信息对季度经济数据进行三次估算。去年第四季度经济数据修正值将于2月25日公布。

此外，美国劳工部1月28日公布的数据显示，截至23日一周，美国首次申请失业救济人数环比减少6.7万人至84.7万人。截至16日一周，美国全国申请失业救济人数为477.1万人，环比下降20.3万人。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)