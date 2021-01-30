日本专家：欧盟欲摆脱对美元依赖
2021年01月30日08:21 | 来源：新华社
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新华社东京1月29日电（记者刘春燕）欧盟日前释放出强化欧元国际作用的信号。对此，日本国际金融分析师、RP科技株式会社董事长仓都康行在接受新华社记者采访时表示，欧盟此举旨在摆脱对美元的依赖、强化自身经济金融体系。
仓都康行表示，欧盟不希望欧洲企业卷入美国滥用美元霸权的经济制裁中。同时，欧盟认为，美国滥用美元霸权对其他国家实施制裁可能制约欧盟的贸易和外交政策，因此欧盟正考虑提高欧元使用比例。
仓都康行指出，虽然全球范围内的经济“逆风”仍将持续，但应该注意到，欧盟正通过描绘中期展望来展示自己的力量，其中一项重要计划就是强化欧元国际作用，为欧洲“装备”与其经济规模相匹配的金融实力。
但仓都康行也表示，现阶段，由于美元在国际市场的压倒性地位，欧元想在结算、资本交易等方面提高市场占有率并非易事。
(责编：李宜霖(实习生)、李栋)
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