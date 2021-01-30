大数据显示：单人份年夜饭预订搜索猛增
2021年01月30日08:24 | 来源：北京日报
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本报讯（记者 孙奇茹）最新发布的百度搜索大数据显示，近30天，“年货节”整体搜索热度环比上涨556%，在就地过年的呼吁下，单人份年夜饭在一线城市受宠。
就地过年也不能少了仪式感，“年夜饭预订”成了牛年“新年货”。许多城市上班族调整了返乡计划，相应的变化可从年夜饭的类型上反映出来。数据显示，相比鼠年8到12人居多的年夜饭预订类型，今年以4人份、2人份甚至单人份年夜饭预订居多。
一线城市“年夜饭预订”关注度远高于其他城市，侧面印证了今年部分上班族放弃返乡，转而在大城市独自或和朋友、伴侣过年的特点。
从不同省份来看年夜饭预订，还可以找到中国人务工返乡的迁徙特点。比如，在年夜饭预订量最高的上海，“鲁菜”成为关注最多的菜系；同时“鲁菜”在北京年夜饭预订的热度也成为各菜系之首。
就地过年的呼吁，让一二线城市上班的年轻群体年节消费行为受到影响。近30天，“90后”占关注“年货节”用户的34%，成为“年货节”采购的主力军。
(责编：李宜霖(实习生)、李栋)
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