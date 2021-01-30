商务部：“十三五”期间对外投资存量翻一番
2021年01月30日08:32 | 来源：人民网－人民日报海外版
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新华社北京1月29日电 （于佳欣、唐诗凝）商务部29日发布数据显示，截至2020年底，我国对外直接投资存量超2.3万亿美元，比2015年末翻一番，对外投资大国地位稳定。
商务部当日召开2020年商务工作及运行情况新闻发布会。商务部副部长钱克明在会上介绍，2020年我国对外直接投资1329亿美元，位居全球前列，实现规模总体稳定、结构更加优化。
其中，我国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资177.9亿美元，增长18.3%，占全国对外投资比重上升到16.2%。在沿线国家承包工程完成营业额911.2亿美元，占全国对外承包工程的58.4%。
此外，我国对重点行业投资实现较快增长。对装备制造业、信息技术业、科研和技术服务业投资分别增长21.9%、9.6%和18.1%。
钱克明还表示，对外投资产业集聚效应显现。截至2020年底，我国境外经贸合作区累计投资3094亿元，为当地创造了37.3万个就业岗位。
(责编：李宜霖(实习生)、李栋)
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