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自贸港对海南外贸拉动作用明显

2021年01月30日08:32 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社海口1月29日电 （记者张鑫超、严钰景）记者29日从海口海关获悉，自2020年6月1日《海南自由贸易港建设总体方案》发布以来至2020年12月，海南外贸进出口增速高达15.2%，明显快于全国同期水平，其间海南共进口消费品271.6亿元，同比增长142%。

　　数据显示，2020年，海南外贸进出口额为933亿元，同比增长3%，增速快于全国平均水平1.1个百分点。

　　据海口海关新闻发言人鞠春梅介绍，2020年，海南对外贸易伙伴涉及全球183个国家和地区，东盟、欧盟和美国仍为前三大贸易伙伴。

　　2020年，海南进出口商品种类从2019年的2378种增加到3610种，新增备案企业3753家，同比增长403%。民营企业成最大外贸主体，进出口金额共计315亿元，同比增长61%。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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