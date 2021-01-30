新华社上海1月29日电 （记者周蕊、王婧媛）记者从29日举行的2021年上海市商务工作会议上了解到，2020年上海社会消费品零售总额1.59万亿元，增长0.5%，增速比全国高4.4个百分点。

上海市商务委党组书记、主任华源说，2020年上海依然实现了消费市场稳中提速，对外贸易稳中向好，利用外资稳中有进，对外投资稳中趋优。数据显示，上海去年进出口增长2.3%，高于全国0.4个百分点，其中进口增长3.8%、出口持平，占全国和全球市场份额进一步提高；实到外资增长6.2%，达到202.3亿美元，规模创历史新高。

据悉，上海2021年将精心办好第四届进博会，实施“消费升级行动计划”，办好第二届“五五购物节”，推进商业数字化转型，打造高品质夜间经济活力街区，在常态化疫情防控前提下，为上海打造国内大循环中心节点、国内国际双循环战略链接提供重要支撑。根据计划，上海将力争在2021年实现市内免税店新政策落地，新增50个离境退税定点商店，培育壮大20个本土品牌，引进30个国际中高端品牌，力争新增800家首店，建设全球新品首发地。

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