本报记者 贾平凡

2020年11月7日，参观者在第三届中国国际进口博览会食品及农产品展区了解新西兰蜂蜜产品。

新华社记者 赵丁喆摄

1月26日，中国和新西兰签署《中新自贸协定（FTA）升级议定书》（以下简称《升级议定书》）。这是继新加坡、智利之后第三个完成升级的中国同其他国家双边自贸安排。分析认为，中新自贸协定升级，将促进中新两国经贸关系迈上新台阶，进一步夯实中新全面战略伙伴关系基础,也为各国合作应对疫情挑战、支持多边主义和自由贸易、促进全球经济稳定复苏提供了建设性样板。

双边合作再上新台阶

“升级版的中新自贸协定主要包含三方面的新内容。”中国社科院海疆智库研究员、中国市场学会海疆丝绸之路工作委员会主任王晓鹏对本报表示，一是对原协定的升级，内容涉及原产地规则、海关程序与贸易便利化、技术性贸易壁垒、服务贸易、合作等5个领域；二是新增条款，涉及电子商务、政府采购、竞争政策、环境与贸易等4个领域；三是通过4项换文，在中方对新投资、特色工种赴新就业安排、化妆品贸易、木材纸制品关税减让等领域达成共识。

《升级议定书》实现了中新自贸关系在《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）基础上进一步提质增效。

据中国商务部相关负责人介绍，在货物领域市场准入开放方面，中国新增部分木材和纸制品的市场开放，对自新方进口部分木材纸制品实施零关税。在服务贸易领域，中方在RCEP基础上，进一步扩大航空、教育、金融、养老、客运等领域对新方开放。新方在特色工种工作许可安排中，将中国公民申请量较大的汉语教师和中文导游赴新就业的配额在原有基础上增加一倍。投资领域，新方放宽中资审查门槛，确认给予中资与《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）成员同等的审查门槛待遇。

分析认为，《升级议定书》用实际行动向世界宣示：中国将着力提升自贸协定水平，积极探索既与国际通行规则接轨又符合自身改革发展需要的自贸规则，在更高水平上扩大对外开放。

双重背景推动新升级

“《升级议定书》签署基于双重背景。”王晓鹏介绍，其一，新冠肺炎疫情肆虐，全球面临经济、环境、社会、技术全方位挑战，亟待各国加强抗疫合作和推动经济复苏。其二，过去几年，个别大国采取单边主义、贸易保护主义等错误举措，对全球贸易格局造成重大损害。

在当天发布的声明中，新西兰贸易和出口增长部长奥康纳表示，“这一升级版的自贸协定是在新冠肺炎疫情大流行导致全球经济受到巨大干扰的情况下达成的”。他表示，升级后的自贸协定是新西兰政府贸易复苏战略的一部分，以应对新冠肺炎疫情的经济冲击。

据路透社报道，中新自贸协定升级将使新西兰的商品有更多机会进入世界第二大经济体的超级市场，并为新西兰出口减少合规成本。

中新自贸协定是中国签署的第一个涵盖货物贸易、服务贸易、投资等多个领域的双边全面自贸协定，也是中国与发达国家签署的第一个自贸协定。

中新自贸协定实施12年来，给两国和两国人民带来实实在在的巨大利好。中国商务部国际经贸关系司负责人介绍，中新自贸协定签署生效以来，双边进出口总额从2008年的44亿美元增长至2020年的181亿美元。中国已连续多年成为新西兰第一大贸易伙伴和第二大外资来源国。

“从贸易商品结构来看，中新贸易具有很强的互补性。”王晓鹏表示，新西兰的动物制品、农副产品、木材及木制品等在中国一直很有市场，中国是新西兰机电产品、运输设备、纺织品等产品的主要进口国之一，新西兰也是中国留学生及旅游的主要目的国之一。《升级议定书》将顺应时代发展需要，更好地整合两国的资源优势，推动双边贸易健康可持续发展。

双向发力促进新开放

1月26日，中国外交部发言人赵立坚表示，中新自贸协定升级体现了中新双方以实际行动支持多边主义和自由贸易的坚定决心。中方愿与新西兰及其他国家一道，始终支持经济全球化，促进贸易和投资自由化便利化，着力推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境，为世界经济复苏提供更多动力，共同建设开放型世界经济。

半岛电视台1月26日报道称，中国已成为全球化和多边主义的倡导者。最近几个月，中国不仅完成了中欧投资协定谈判，签署了RCEP，还表示有兴趣加入CPTPP。

“中新两国分别地处南北半球，政治制度和文化背景差异很大，《升级议定书》的签署为全球经贸合作树立典范。”王晓鹏说。

中新两国在构建开放型世界经济方面有很多共同语言。分析指出，在当前单边主义、保护主义猖獗横行背景下，中新自贸协定升级，与此前的RCEP签署、中欧投资协定完成谈判、中国宣布积极考虑加入CPTPP一道，发出中国扩大对外开放、带动世界经济复苏的时代强音，也起到良好的示范作用。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)