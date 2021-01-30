新华社北京1月30日电（记者刘羊旸）记者30日从国家能源局获悉，对春节假期能源供需形势，国家能源局积极开展研判，加强煤电油气供应的监测预警，保障春节假期能源供应安全。

“我们将及时跟踪能源供应最新情况，针对可能出现的各种困难做好应急预案，最大限度减轻不确定因素的影响。”国家能源局有关负责人表示。

为保障迎峰度冬和春节假日期间煤炭供应，国家能源局采取以下四项措施：

一是加强监测预警。做好煤炭产量、电厂存煤、环渤海港口存煤日调度、日监测，强化数据对比分析和形势研判。

二是加大增产增供力度。督促煤炭主产区和重点企业，充分调动有效产能，统筹做好增产增供、安全生产、疫情防控工作。

三是压实保供责任。督促地方政府有关部门认真落实煤炭保供主体责任，加强组织领导，积极拓宽煤源渠道，充分发挥煤炭储备和可调节库存作用，稳定市场供应。

四是突出民生重点保障。督促产煤地区和煤炭企业要强化供给侧、需求侧管理，优化生产供应结构，提前安排春节放假轮休，确保煤炭供应平稳。

截至2021年1月25日，全国统调电厂电煤库存可用15天，库存处合理水平。

这位负责人表示，国家能源局建立了日报制度，加强电力供需监测预警；及时跟踪清洁取暖最新情况，协调解决各地取暖和能源保障问题。

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