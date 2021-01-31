本报北京1月30日电 （记者吴秋余）中国人民银行近日发布的2020年金融机构贷款投向统计报告显示：截至2020年末，金融机构人民币各项贷款余额172.75万亿元，同比增长12.8%；全年增加19.63万亿元，同比多增2.82万亿元。其中，普惠金融领域贷款增长速度加快，2020年末，人民币普惠金融领域贷款余额21.53万亿元，同比增长24.2%，增速比上年末高1.1个百分点；全年增加4.24万亿元，同比多增1.75万亿元。

数据显示，2020年，我国工业中长期贷款增速继续提升。2020年末，本外币工业中长期贷款余额11.01万亿元，同比增长20%，增速比上年末高14.2个百分点。其中，重工业中长期贷款余额9.54万亿元，同比增长18.5%，增速比上年末高12.7个百分点；轻工业中长期贷款余额1.46万亿元，同比增长30.7%，增速比上年末高16.1个百分点。

在普惠金融领域，2020年末，普惠小微贷款余额15.1万亿元，同比增长30.3%，增速比上年末高7.2个百分点。房地产贷款增速持续下降，2020年末，人民币房地产贷款余额49.58万亿元，同比增长11.7%，比上年末增速低3.1个百分点，连续29个月回落；全年增加5.17万亿元，占同期各项贷款增量的26.1%。个人住房贷款余额34.44万亿元，同比增长14.6%，增速比上年末低2.1个百分点。

《 人民日报 》（ 2021年01月31日 02 版）

(责编：牛镛)