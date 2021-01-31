本报北京1月30日电 （记者罗珊珊）记者近日获悉：商务部委托第三方大数据统计显示，2020年全国832个国家级贫困县网络零售总额3014.5亿元，同比增长26.0%。其中，四季度国家级贫困县实现网络零售额945.7亿元，同比增长30.4%。实物类网络零售额1769.7亿元，同比增长48.0%，增速较2019年高出16.6个百分点；服务类网络零售额为1244.8亿元，同比增长4.1%。

实物类电商发挥主导作用。2020年，实物类网络零售额占国家级贫困县网络零售总额的比重为58.7%，较2019年提高8.7个百分点；药品器械、书籍音像网络零售额增长迅猛，同比分别增长192.5%、110.6%。服务类电商增长在四季度实现年内首次由负转正。2020年，在线餐饮网络零售额为505亿元，同比增长13.5%。

农产品电商持续较快增长。2020年，国家级贫困县农产品网络零售额为406.6亿元，同比增长43.5%，增速较2019年提高14.6个百分点，更多农民将线下农产品转向线上销售。

面对疫情冲击，农村电商成为农民销售农副产品、购买生活必需品的好帮手，不少无法及时返工返学的农民工、大学生，利用电商实现就地就近创业就业。截至2020年底，国家级贫困县网商总数达306.5万家，较2019年增加36.6万家，增长13.7%。

《 人民日报 》（ 2021年01月31日 02 版）

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