人民网北京1月31日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2021年1月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.3%、52.4%和52.8%，比上月回落0.6、3.3和2.3个百分点，均继续保持在荣枯线以上。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，近期我国多地接连发生局部聚集性疫情，部分企业生产经营暂时受到一定影响，各地区各部门积极应对、科学防控、精准施策，继续统筹疫情防控和经济社会发展，企业景气度总体继续保持在扩张区间。

制造业采购经理指数小幅降低

1月份，制造业PMI降至51.3%，但连续7个月位于51.0%及以上区间。春节前后是我国制造业传统淡季，加之近期局部聚集性疫情对部分企业生产经营产生一定影响，制造业总体扩张势头有所放缓。本月主要特点：

一是大中型企业景气度总体稳定，小型企业景气度回升。大、中型企业PMI分别为52.1%和51.4%，虽低于上月0.6和1.3个百分点，但均位于景气区间，其中大型企业PMI连续8个月位于52.0%及以上，对支撑制造业稳步恢复发挥了重要作用。小型企业PMI为49.4%，虽比上月回升0.6个百分点，但继续位于临界点以下，景气度仍偏弱。

二是产需两端扩张力度弱于上月。生产指数和新订单指数分别为53.5%和52.3%，较上月回落0.7和1.3个百分点，继续保持在扩张区间。从行业情况看，农副食品加工、有色金属冶炼及压延加工、计算机通信电子设备及仪器仪表等行业生产指数和新订单指数均高于56.0%，行业增长较快；纺织、化学原料及化学制品等行业两个指数均位于临界点以下，产需有所回落。从地区情况看，本月河北、吉林、黑龙江等地受疫情影响较为明显，有调查企业反映近期生产、采购、运输等活动面临一些困难。

三是进出口景气度有所回落。前期圣诞季海外需求集中释放，叠加全球疫情持续蔓延等因素，部分企业外贸订单有所减少，本月新出口订单指数和进口指数分别为50.2%和49.8%，低于上月1.1和0.6个百分点。虽然制造业进出口景气水平总体有所回落，但农副食品加工、计算机通信电子设备及仪器仪表等行业新出口订单指数和进口指数均位于51.0%以上，反映出这些行业的外贸业务比上月有所增加。

四是价格指数继续高位运行。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为67.1%和57.2%，虽低于上月0.9和1.7个百分点，但持续位于较高运行水平。从行业情况看，农副食品加工、石油加工煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工等上游行业的两个价格指数均高于70.0%，表明相关行业原材料采购价格和产品销售价格上涨明显。

五是假日效应带动消费品行业回暖。消费品行业PMI为52.3%，高于上月1.8个百分点，行业增长加快。从产需情况看，消费品行业生产指数和新订单指数均高于制造业总体，分别为54.1%和55.2%，比上月上升1.5和4.3个百分点，显示出随着春节假日临近，与居民消费密切相关的消费品行业市场需求释放明显，企业生产活动较为活跃。

调查结果还显示，本月从业人员指数和供应商配送时间指数均有较大幅度回落。有调查企业反映，疫情影响员工正常到岗，加之部分人员提前返乡，企业用工缺口加大；同时，有些地区物流放缓，部分企业产品外销与原材料购进活动受到影响。

非制造业商务活动指数有所回落

1月份，非制造业商务活动指数为52.4%，低于上月3.3个百分点，非制造业恢复有所放缓。

服务业景气度下降。受局部聚集性疫情等影响，服务业商务活动指数低于上月3.7个百分点，为51.1%，尽管服务业仍保持恢复态势，但景气水平有所回落。本月生产性服务业和生活性服务业商务活动指数分别为56.2%和49.1%，低于上月2.0和6.3个百分点，生产性服务业仍保持较高景气水平，生活性服务业景气度则回落至收缩区间。

从行业大类看，电信广播电视卫星传输服务、货币金融服务、资本市场服务等行业商务活动指数连续3个月位于60.0%以上高位景气区间，业务总量持续较快增长。调查结果显示，本月住宿、餐饮、文化体育娱乐、居民服务等接触式、聚集性消费行业商务活动指数回落幅度较为明显，均位于收缩区间。另外，近期一些地区物流放缓，加之商务往来和居民出行减少，道路运输、航空运输等行业商务活动指数降至临界点以下，行业活跃度有所下降。

从市场需求看，新订单指数为48.3%，低于上月2.9个百分点，服务业市场需求有所减弱。

从价格指数看，投入品价格指数为53.5%，高于上月0.4个百分点，服务业企业经营成本压力加大。

建筑业高位回落。受冬季低温天气及春节假日临近等因素影响，建筑业进入施工淡季，商务活动指数和新订单指数分别为60.0%和51.2%，低于上月0.7和4.6个百分点，建筑业生产活动和市场需求扩张放缓。从市场预期看，业务活动预期指数为53.6%，低于上月9.9个百分点，认为未来3个月内业务活动减少的企业比重有所上升。

综合PMI产出指数扩张放缓

1月份，综合PMI产出指数为52.8%，低于上月2.3个百分点，表明近期我国企业生产经营活动总体保持扩张，但扩张力度有所减弱。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为53.5%和52.4%。

(责编：杨曦、刘阳)