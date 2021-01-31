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统计局：2020年规模以上文化企业营业收入全年实现正增长

2021年01月31日10:36 | 来源：人民网-财经频道
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人民网北京1月31日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入98514亿元，比上年增长2.2%，与一季度、上半年、前三季度分别下降13.9%、6.2%、0.6%相比，全年实现正增长。其中，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入31425亿元，增长22.1%。

国家统计局社科文司统计师辛佳介绍，2020年，随着统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得显著成效，我国文化产业逐季稳步恢复，规模以上文化及相关产业企业营业收入增速由负转正，企业生产经营明显改善，“互联网+文化”保持快速增长，文化新业态发展态势向好。

分行业类别看，在文化及相关产业9个行业中，新闻信息服务营业收入9382亿元，比上年增长18.0%；创意设计服务15645亿元，增长11.1%；文化消费终端生产18808亿元，增长5.1%；内容创作生产23275亿元，增长4.7%；文化投资运营451亿元，增长2.8%；文化装备生产5893亿元，增长1.1%；文化娱乐休闲服务、文化传播渠道、文化辅助生产和中介服务3个行业分别下降30.2%、11.8%和6.9%。

分产业类型看，文化制造业营业收入37378亿元，比上年下降0.9%，降幅较前三季度收窄2.9个百分点；文化批发和零售业15173亿元，下降4.5%，降幅收窄5.5个百分点；文化服务业45964亿元，增长7.5%，增速提高1.5个百分点。

分领域看，文化核心领域营业收入60295亿元，比上年增长3.8%，增速较前三季度提高2.3个百分点；文化相关领域38220亿元，下降0.1%，降幅收窄3.7个百分点。

分区域看，西部地区实现营业收入9044亿元，比上年增长4.1%，增速较前三季度提高3.2个百分点；东部和中部地区分别为73943亿元和14656亿元，增速分别由前三季度下降0.4%、1.5%转为增长2.3%、1.4%；东北地区872亿元，下降8.6%，降幅收窄7.3个百分点。

辛佳表示，2021年，随着我国国民经济持续稳定恢复，文化消费需求将进一步释放，文化产业规模将继续扩大，文化市场复苏态势将不断巩固。

(责编：杨曦、刘阳)

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