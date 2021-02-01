本报记者 王俊岭

内蒙古二连浩特口岸是中国对蒙开放的最大陆路口岸，是对蒙、俄经贸合作的主要通道和重要平台，为企业复工复产和推动稳外贸、稳外资，保产业链供应链稳定起到了积极促进作用。图为日前二连出入境边防检查站的通关车辆。

郭鹏杰摄（人民视觉）

去年以来，江苏省海安市对外资和外贸企业精准施策，保障产业链供应链运转通畅，帮助企业增信心渡难关。图为位于海安经济技术开发区的外资企业西蒙奇通电气海安生产基地内，工人们正在生产供应东南亚市场的电气产品。

翟慧勇摄（人民视觉）

1月29日，商务部召开专题新闻发布会，介绍2020年商务工作及运行情况。商务部副部长钱克明表示，2020年，面对严峻复杂的国际形势特别是新冠肺炎疫情严重冲击，中国稳住了外贸外资基本盘，推动了消费回升，取得了多双边经贸关系新突破，实现了商务发展回稳向好、好于预期。2021年，商务部将继续全面促进消费，完善现代流通体系，扩大高水平对外开放，深化多双边经贸合作，确保“十四五”开好局、起好步。

外贸外资回稳向好

2020年，中国稳外贸、稳外资取得了不平凡的成绩。

外贸方面，2020年全年货物进出口32.2万亿元，增长1.9%，总量规模和国际市场份额双双创历史新高，外贸运行呈现出主体活力持续增强、贸易伙伴更趋多元、商品结构更加优化、服务贸易升级加快等特点。其中，对“一带一路”沿线国家、东盟、APEC成员进出口分别增长1.0%、7.0%、4.1%；对欧盟、美国、英国、日本进出口分别增长5.3%、8.8%、7.3%和1.2%。中国不仅集成电路、计算机、医疗器械等高附加值产品出口分别增长15.0%、12.0%和41.5%，还向200多个国家和地区提供超过2200亿只口罩、23亿件防护服和10亿人份检测试剂盒，为全球抗疫斗争作出贡献。

外资方面，全年实际利用外资9999.8亿元，增长6.2%，新设外资企业3.9万家，成为全球最大外资流入国，实现引资总量、增长幅度、全球占比“三提升”，不仅引资规模再创新高，而且引资结构不断优化。数据显示，高技术产业利用外资2963亿元、增长11.4%。其中，研发设计、电子商务、信息服务、医药、航空航天设备、计算机及办公设备制造等领域表现抢眼。宝马、戴姆勒、西门子、丰田、LG、埃克森美孚、巴斯夫等一批龙头企业在华增资扩产。

“特别是外贸规模和国际市场份额均创历史新高、第一贸易大国地位更加巩固、外资跃升为第一大外资流入国，充分说明了在困难和挑战面前，中国外贸外资的韧性，也从一个侧面体现了中国经济发展的韧性。”商务部综合司司长储士家说。

政策合力功不可没

在危机中育先机、于变局中开新局，一系列政策“组合拳”功不可没。

据储士家介绍，为了稳住外贸外资基本盘，有关部门重点采取了五方面措施：完善政策支持，用足用好合规政策工具，推动出台多批次政策措施；扩大对外开放，将全国版外资准入负面清单条目由40条缩减至33条，自贸试验区版由37条缩减至30条，推动新设北京、湖南、安徽3个自由贸易试验区；加快发展外贸新业态新模式，增设46家跨境电商综试区、17个市场采购贸易方式试点，网上举办第127、128届广交会，成功举办第三届进博会，支持地方举办多场、多样、多方式的线上展会；加强企业服务，指导地方为外贸骨干企业提供一对一服务，稳住产业链供应链核心环节，对697个重点外资项目开展全流程服务；畅通国际物流，促进运输供需对接，推动建立人员往来“快捷通道”，便利经贸人员出入境。

商务部外资司司长宗长青表示，国家不仅及时出台了财税、金融、社保等对外资企业同等适用的助企纾困普惠政策，还针对外资企业出台了鼓励投资目录、出入境便利等一系列专项政策，有效对冲了疫情影响。

宗长青进一步指出，对于中国来说，“十四五”规划将全面开局，建设社会主义现代化国家新征程将全面开启，中国将持续扩大高水平对外开放。可以说，中国超大规模市场对外资的吸引力不会改变，产业配套、人力资源、基础设施等方面的综合竞争优势不会改变，绝大多数外商长期在华投资经营的预期和信心不会改变。

稳扎稳打开好新局

对于2021年的外贸形势，商务部外贸司副司长张力表示，商务部将着力从“巩固”和“提升”两个方面做好外贸工作：一方面，巩固外贸回稳向好的基础，保持政策连续性、稳定性和可持续性，坚决稳住外贸外资基本盘；另一方面，提升外贸服务构建新发展格局的能力，增强对外贸易综合竞争力。同时，重点实施好“优进优出计划”“贸易产业融合计划”“贸易畅通计划”。

值得注意的是，多双边经贸关系突破，正在为开放型经济发展注入强大动力。比如，成功签署《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），成为全球规模最大的自贸区；如期完成中欧投资协定谈判；在联合国、G20、金砖国家、APEC等机制平台提出携手抗击疫情、稳定贸易投资的中国方案；签署中柬自贸协定，推进中日韩以及与挪威、以色列、海合会等自贸谈判；积极考虑加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）等。

钱克明表示，下一步，商务部将健全开放安全保障体系，运用国际通行规则维护国家安全，推动对外开放行稳致远。一是维护产业链供应链安全稳定，推动产业链供应链补齐短板、锻造长板，促进贸易投资自由化便利化；二是健全开放监管机制，实施好出口管制法、外资安全审查办法等法律法规，加强产业损害预警体系等建设，筑牢开放安全屏障；三是防范化解重大风险，做好重点领域重点环节风险研判、管控和处置。

(责编：杨光宇)