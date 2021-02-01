本报北京1月31日电 （记者杜海涛）国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会31日发布数据，1月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.3%，比上月回落0.6个百分点，连续11个月位于临界点以上，表明制造业继续保持扩张，但步伐有所放缓。

1月份，制造业PMI虽有所下降，但降幅不是很大，仍保持在51.3%的较好水平。市场供需基本稳定，新订单指数为52.3%，新出口订单指数较上月下降1.1个百分点，保持在50%以上区间，国内外市场需求继续上升。综合来看，经济延续前期较快上升趋势，向好发展势头未改，在新年里实现良好开局。

(责编：杨光宇)