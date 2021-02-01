郑汉华 颜 翔 王君霞

今年1月18日一早，在黄埔海关集中审像中心，全关区各监管现场由H986设备扫描上传的机检图像不断传来，几秒出结果，或显示无异常或标注异常。

按照海关总署工作部署，黄埔海关持续深化H986各项改革工作，特别是在“智能审图”方面率先构建“制图—标图—算法训练—结果反馈”智能审图算法优化闭合回路，多次开展枪械、象牙等的制图、分析工作，持续提升系统对濒危物种及其制品等禁限类物品的识别能力。

有关负责人介绍，“智能审图”是基于H986、CT、X光机等检查设备，集算法、软硬件、专用网络于一体的智能监管解决方案，实现了人工智能技术与海关一线监管工作深度融合，相当于为海关的CT检查设备安上了“智慧大脑”，协助关员在旅检、快邮件渠道查获多起夹藏违禁品案件。

在深圳海关所属深圳邮局海关UPS亚太转运中心，一件过境包裹经过CT扫描机时，“智能审图”算法报警提示有疑似违禁品。现场海关关员立刻开箱查验，果然在嫌疑包裹内发现冰毒。

总体上，海关通过建立“智能审图为主、人工审图为辅、风险分层验证”的工作模式，最大程度减少人工干预风险，提升收寄件人的体验感。

《 人民日报 》（ 2021年02月01日 13 版）

(责编：杨光宇)