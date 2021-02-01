本报北京1月31日电 （记者叶紫）人力资源和社会保障部近日表示，自今年人社部调整年金基金投资范围以来，多家年金基金投资管理机构递交了产品发行申请。近日人社部已批准发行了富国富丰、泰康资产丰禄优选、嘉实沪港深优选、南方基金创领新经济策略、工银瑞信信鸿等首批5只港股股票型养老金产品。

企业年金和职业年金是中国养老保险的第二支柱，截至去年三季度末，已覆盖企业、机关事业单位职工近6600万人，基金规模逾3.1万亿元。人社部此前下发通知，从2021年1月1日起，年金基金投资范围不再仅限于境内，首次扩大到可投资港股通标的股票。

人社部相关负责人表示，首批港股通股票型养老金产品的获批，标志着相关政策正式落地。这不仅有助于年金基金保值增值和参保人员养老待遇提升，还将对维护香港金融市场稳定繁荣发挥积极作用。

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