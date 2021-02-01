空头固然有傲慢之处，毕竟有投资逻辑支撑。而散户虽取得小胜，但也不乏疯狂。其胜利大厦也许是建立在沙滩之上，乌合之众的联盟随时可能会瓦解。两者的信息、能力、工具和资金不在同一量级，本不应该成为对手方，却偏偏是大荒谬市场中的一对小冤家。

“You only live once”（你只能活一次）。2021年初，美国散户发起一场投资运动，高喊这句口号。

这句话用在投资股票上，试图表达“即使某只股票投资风险极大，都要博一博”的情绪。

这样的情绪已经造就一场美国散户暴打华尔街大鳄的超级大戏。

美国散户们凭借着一套极具号召力的逼空方案，将电子游戏零售公司GameStop（GME）股价在多家知名机构做空的背景下推向飙涨，而多家做空机构近两周以来损失高达数亿美元。

除了GameStop，美国散户们还通过不断加持AMC、黑莓等被严重做空的股票，拉高股价。

已经荣登世界首富宝座的特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在这场大战中，并没有倾向于华尔街1%的精英。他不断助威散户的行动，并且直指“做空是一场骗局”。

这样的抱团发力已经惊动白宫，美国证交会（SEC）表示，正主动监控期权和股票市场的波动性。在市场层面，散户们激烈的投机行为让华尔街许多人深感不安，引得四面八方的围剿，热门互联网券商们纷纷宣布限制相关“妖股”的交易活动，并提高保证金要求。

无法继续在“逼空大战”热门股开仓的散户投资者开始寻找新的目标，白银、狗狗币都成为了新的战场。

但GME事件已经产生“蝴蝶效应”，同时在全球多国发酵。亚太和欧洲市场的空头概念股受到了资金的疯狂追逐。在欧洲，Unibail-Rodamco-Westfield等最受沽空机“青睐”个股已经录得了20%以上的升幅。在澳大利亚，一家公司因股票代码中有跟GameStop一样的“GME”，便一度莫名其妙飙升了60%。

WSB的网络大本营

美国散户抱团的大本营，驻扎在Reddit上的WSB论坛。

所谓WSB，是WallStreetBets（华尔街赌博）的缩写。

2012年，在墨西哥生活的罗戈津斯基（Jaime Rogozinski）创办这一论坛。

最早创立之时，罗戈津斯基原本是想建立一个有经验的投资者可以就高风险、高回报的短期交易策略交换技巧的平台。

“所有讨论都是关于长期投资和指数基金的。” 罗戈津斯基在接受媒体采访时说。他还依据这一论坛的经历，写了一本名为《WallStreetBets：“婴儿潮”如何创造世界上最大的千禧一代赌场》的书。

罗戈津斯基坚持认为，他创建的WSB是一个认真的学习论坛。不过随后的几年里，罗戈津斯基多次表示，自己从未想象过这个论坛会有如此强大的力量。

论坛开辟不久，很快就吸引了一批投机主义者，这其中包括名声很不好的马丁·什克里里，这位前对冲基金经理目前因证券欺诈行为而被判入狱七年。

而今，WSB上的群体主要以投机者为主，他们大多数是“day trader”（以一天为周期的投资者），站在金融学对立面，不讲究价值投资。

在此次对GameStop的炒作中，众多投资者采取的手法是买入看涨期权。看涨期权是一种衍生品合约，持有人有权在特定的时间范围内以规定的价格购买标的证券。当标的股票单日涨幅达到100%时，看涨期权合约价值会以更大的幅度飙升。

期权交易对于“千禧一代”的投资者来说，已经变得易如反掌。而在美国宽松的监管条件下，看涨期权可以有三倍杠杆，这让资金并不充分的投资者可以进行分拆操作。而新的、免佣金的应用程序，比如Robinhood充当了很好的掮客角色。

虽然WSB现在被称作是一群民粹主义者，但一些人认为，WSB实际上并没有人们想象的那么“易怒”和“粗鄙”。

风险资本家Chamath Palihapitiya日前对CNBC表示，WSB中其实有很多聪明人，也研究公司情况和未来发展，但还是抵挡不过大多数人的力量。

Chamath有很多粉丝，他还在推特上带头买GME。他作为散户代表接受CNBC的采访，在市场上引来又一轮热潮。

在采访中，Chamath表达了几个主要观点：

1. 散户集体抬高股价属于正常行为，符合市场规则；

2. 量能交易也是交易方法之一，做空机构常年使用量能交易来割“韭菜”而无人问责，散户使用同样的方法却要被质疑，不公平；

3. 公司股价反映的市值不需要完全符合公司情况，特斯拉当年被大量机构做空，而现在依然发展为了最大的电动车企业；

4. 即使他们不知道自己在做什么，他们也有权力那么做，因为这是自由市场。

“韭菜复仇记”

一场魔幻大戏，看似是从社交媒体上引战，但前因早已埋下。

美国散户曾有过辉煌的历史，数据显示，在上世纪四五十年代，美国散户就已经持有了所有美股的九成之多，但随着时代更换，散户群体慢慢没落。

海通证券研报显示，2018年年中，美国机构投资者持有市值占比高达 93.2%，个人投资者持有市值占比不到6%。散户的落寞，和华尔街的精英派头形成对比。

而在2008年金融危机期间，一度大量的散户被收割，华尔街高层却平安无事。WSB上一位用户在写给媒体的公开信中提及自己不幸的成长经历，他在金融危机后，家人仅靠煎饼、奶粉、豆类和大米生存了一年。

他还直言，自己对Melvin资本厌恶至极，正在不惜代价地复仇。“我用信用卡支付了本月的房租，然后把积蓄倾注到GME”。

这也许可以解释此次散户们如此疯狂的行为逻辑，在这个面对疫情以来美国政府大方派钱的巧妙时间点，WSB有钱进“赌场”了。

一位国内私募基金经理告诉记者，这场闹剧尚不能被称作是“散户吊打机构”，问题的根源在于个股期权的流动性太差，一部分投资者通过购买个股或看涨期权的方式推动股价上涨，逼得持有空头期权的对手通过购买股票来对冲风险，不断推高股价，乃至空头认赔。而对于流动性差的品种，发生逼空行情是正常的，让机构认栽，这是市场中散户们最乐意看到的事，很多人嗅到机会，集中时间涌入，最后机构认输陪了大钱。

但游戏远未结束。在WSB论坛上，年轻的散户们还将气撒向了别处，他们称“对冲基金排名第一，而腐败的银行排名第二”，并称白银市场是地球上受到操纵最多的市场之一，银行操作员一直在对价格撒谎，并且压制金属的真实价值。

一位用户的发言得到了广泛赞同：“这可能是真正的‘占领华尔街’，我们已经厌倦了西装革履的人操纵我们的生活。”

一场闹剧

GME等股票的暴涨惊动了白宫，SEC表示正主动监控期权和股票市场的波动性，在评估那些受监管的实体（公司）和金融中介结构的活动。

不过，香港西泽投资董事总经理周宁告诉《国际金融报》记者，此次美国散户的行为目前算不上一种市场操纵。

“此次行为是自发性的，并不存在上市公司勾结、通过不对称性利用普通投资者进行牟利的行为。”周宁表示。

而美国散户言称，取得“庶民的胜利”，乃至外界对于美国从机构化市场转向散户化市场的担忧也为时过早。

中原银行首席经济学家、中国国际经济交流中心学术委员会委员王军对《国际金融报》记者说，空头固然有傲慢之处，毕竟有投资逻辑支撑。而散户虽取得小胜，但也不乏疯狂，其胜利大厦也许是建立在沙滩之上，乌合之众的联盟随时可能会瓦解。两者的信息、能力、工具和资金不在同一水平和量级，本不应该成为对手方，这堪称大荒谬市场中的一对小荒谬。

“两方力量在市场上并不是对手，但散户力量聚沙成塔，产生击鼓传花的效应，确实能够产生对个别股票股价的影响力。这是在特殊环境下，散户利用媒体平台做的一次诱导式投资。但机构不会因此被颠覆。交易规则还是机构等主流力量制定，散户化并不是趋势，从大方向看，美股仍是机构市场。”

周宁表示，机构掌握的资源更多、玩法更多，并且能够获得更低廉的资金，同样也可以动用媒体力量分化散户。

“在出现核心类似机构这种具有足够影响力的领头者之前，美国散户血洗华尔街仅是昙花一现。从全球角度而言，机构化的方向也暂时不会改变。”周宁表示。

在美国社交媒体上，有人早已判定散户的失败结局。一些评论戏谑到：“大家拿着政府疫情纾困计划所发的钱买股票，也不亏，只是将国家发的钱还回去了而已。”

上述私募基金经理也告诉记者，并不看好散户的行为，“从价值投资角度讲，如果公司本身质量不高，利润很低，散户靠热情可能短期爆了空头，但是长期来看，并没有意义，投资还是要回归公司基本面”。

“总体来讲可能是一场闹剧，是美股泡沫崩溃前的一场闹剧。”王军表示。

不过，周宁提出，散户抱团痛击华尔街大佬的现象值得研究。

“美国金融监管松弛，机构获利工具向散户开放，因此出现了散户逆袭的现象。在未来，有可能出现机构和散户之间的界限愈发模糊，在市场中的占比出现变化。”

这一趋势在其他地区已经有所体现。香港交易所2020年11月25日公布的《现货市场交易研究调查2019》的调查显示，香港本地个人投资者参与整体市场的交易金额比重由2018年的10.3%增加至2019年的13.6%。

“需要警惕的是，此次美国散户集体推升股价可能是一场更大变化的导火索。目前美股估值已经达到历史新高，外界早已在关注泡沫将何时破裂。当一些推高的个股从高位回落，很有可能率先从市场情绪上刺破美股泡沫。而这有可能引发全球连锁反应。去年3月，美元出现流动性问题，引发美股暴跌，最终带动了全球股市拉崩。”周宁表示。

目前，美国散户和华尔街的对抗仍在进行，何时进入终局之战仍未可知。而作为事件最大主角的GameStop尚没有进行表态，该公司的官方推特账号上，依旧更新着最新款的游戏产品。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)