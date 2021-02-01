一场“韭菜”暴打华尔街精英的魔幻大戏
空头固然有傲慢之处，毕竟有投资逻辑支撑。而散户虽取得小胜，但也不乏疯狂。其胜利大厦也许是建立在沙滩之上，乌合之众的联盟随时可能会瓦解。两者的信息、能力、工具和资金不在同一量级，本不应该成为对手方，却偏偏是大荒谬市场中的一对小冤家。
“You only live once”（你只能活一次）。2021年初，美国散户发起一场投资运动，高喊这句口号。
这句话用在投资股票上，试图表达“即使某只股票投资风险极大，都要博一博”的情绪。
这样的情绪已经造就一场美国散户暴打华尔街大鳄的超级大戏。
美国散户们凭借着一套极具号召力的逼空方案，将电子游戏零售公司GameStop（GME）股价在多家知名机构做空的背景下推向飙涨，而多家做空机构近两周以来损失高达数亿美元。
除了GameStop，美国散户们还通过不断加持AMC、黑莓等被严重做空的股票，拉高股价。
已经荣登世界首富宝座的特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在这场大战中，并没有倾向于华尔街1%的精英。他不断助威散户的行动，并且直指“做空是一场骗局”。
这样的抱团发力已经惊动白宫，美国证交会（SEC）表示，正主动监控期权和股票市场的波动性。在市场层面，散户们激烈的投机行为让华尔街许多人深感不安，引得四面八方的围剿，热门互联网券商们纷纷宣布限制相关“妖股”的交易活动，并提高保证金要求。
无法继续在“逼空大战”热门股开仓的散户投资者开始寻找新的目标，白银、狗狗币都成为了新的战场。
但GME事件已经产生“蝴蝶效应”，同时在全球多国发酵。亚太和欧洲市场的空头概念股受到了资金的疯狂追逐。在欧洲，Unibail-Rodamco-Westfield等最受沽空机“青睐”个股已经录得了20%以上的升幅。在澳大利亚，一家公司因股票代码中有跟GameStop一样的“GME”，便一度莫名其妙飙升了60%。
WSB的网络大本营
美国散户抱团的大本营，驻扎在Reddit上的WSB论坛。
所谓WSB，是WallStreetBets（华尔街赌博）的缩写。
2012年，在墨西哥生活的罗戈津斯基（Jaime Rogozinski）创办这一论坛。
最早创立之时，罗戈津斯基原本是想建立一个有经验的投资者可以就高风险、高回报的短期交易策略交换技巧的平台。
“所有讨论都是关于长期投资和指数基金的。” 罗戈津斯基在接受媒体采访时说。他还依据这一论坛的经历，写了一本名为《WallStreetBets：“婴儿潮”如何创造世界上最大的千禧一代赌场》的书。
罗戈津斯基坚持认为，他创建的WSB是一个认真的学习论坛。不过随后的几年里，罗戈津斯基多次表示，自己从未想象过这个论坛会有如此强大的力量。
论坛开辟不久，很快就吸引了一批投机主义者，这其中包括名声很不好的马丁·什克里里，这位前对冲基金经理目前因证券欺诈行为而被判入狱七年。
而今，WSB上的群体主要以投机者为主，他们大多数是“day trader”（以一天为周期的投资者），站在金融学对立面，不讲究价值投资。
在此次对GameStop的炒作中，众多投资者采取的手法是买入看涨期权。看涨期权是一种衍生品合约，持有人有权在特定的时间范围内以规定的价格购买标的证券。当标的股票单日涨幅达到100%时，看涨期权合约价值会以更大的幅度飙升。
期权交易对于“千禧一代”的投资者来说，已经变得易如反掌。而在美国宽松的监管条件下，看涨期权可以有三倍杠杆，这让资金并不充分的投资者可以进行分拆操作。而新的、免佣金的应用程序，比如Robinhood充当了很好的掮客角色。
虽然WSB现在被称作是一群民粹主义者，但一些人认为，WSB实际上并没有人们想象的那么“易怒”和“粗鄙”。
风险资本家Chamath Palihapitiya日前对CNBC表示，WSB中其实有很多聪明人，也研究公司情况和未来发展，但还是抵挡不过大多数人的力量。
Chamath有很多粉丝，他还在推特上带头买GME。他作为散户代表接受CNBC的采访，在市场上引来又一轮热潮。
在采访中，Chamath表达了几个主要观点：
1. 散户集体抬高股价属于正常行为，符合市场规则；
2. 量能交易也是交易方法之一，做空机构常年使用量能交易来割“韭菜”而无人问责，散户使用同样的方法却要被质疑，不公平；
3. 公司股价反映的市值不需要完全符合公司情况，特斯拉当年被大量机构做空，而现在依然发展为了最大的电动车企业；
4. 即使他们不知道自己在做什么，他们也有权力那么做，因为这是自由市场。
“韭菜复仇记”
一场魔幻大戏，看似是从社交媒体上引战，但前因早已埋下。
美国散户曾有过辉煌的历史，数据显示，在上世纪四五十年代，美国散户就已经持有了所有美股的九成之多，但随着时代更换，散户群体慢慢没落。
海通证券研报显示，2018年年中，美国机构投资者持有市值占比高达 93.2%，个人投资者持有市值占比不到6%。散户的落寞，和华尔街的精英派头形成对比。
而在2008年金融危机期间，一度大量的散户被收割，华尔街高层却平安无事。WSB上一位用户在写给媒体的公开信中提及自己不幸的成长经历，他在金融危机后，家人仅靠煎饼、奶粉、豆类和大米生存了一年。
他还直言，自己对Melvin资本厌恶至极，正在不惜代价地复仇。“我用信用卡支付了本月的房租，然后把积蓄倾注到GME”。
这也许可以解释此次散户们如此疯狂的行为逻辑，在这个面对疫情以来美国政府大方派钱的巧妙时间点，WSB有钱进“赌场”了。
一位国内私募基金经理告诉记者，这场闹剧尚不能被称作是“散户吊打机构”，问题的根源在于个股期权的流动性太差，一部分投资者通过购买个股或看涨期权的方式推动股价上涨，逼得持有空头期权的对手通过购买股票来对冲风险，不断推高股价，乃至空头认赔。而对于流动性差的品种，发生逼空行情是正常的，让机构认栽，这是市场中散户们最乐意看到的事，很多人嗅到机会，集中时间涌入，最后机构认输陪了大钱。
但游戏远未结束。在WSB论坛上，年轻的散户们还将气撒向了别处，他们称“对冲基金排名第一，而腐败的银行排名第二”，并称白银市场是地球上受到操纵最多的市场之一，银行操作员一直在对价格撒谎，并且压制金属的真实价值。
一位用户的发言得到了广泛赞同：“这可能是真正的‘占领华尔街’，我们已经厌倦了西装革履的人操纵我们的生活。”
一场闹剧
GME等股票的暴涨惊动了白宫，SEC表示正主动监控期权和股票市场的波动性，在评估那些受监管的实体（公司）和金融中介结构的活动。
不过，香港西泽投资董事总经理周宁告诉《国际金融报》记者，此次美国散户的行为目前算不上一种市场操纵。
“此次行为是自发性的，并不存在上市公司勾结、通过不对称性利用普通投资者进行牟利的行为。”周宁表示。
而美国散户言称，取得“庶民的胜利”，乃至外界对于美国从机构化市场转向散户化市场的担忧也为时过早。
中原银行首席经济学家、中国国际经济交流中心学术委员会委员王军对《国际金融报》记者说，空头固然有傲慢之处，毕竟有投资逻辑支撑。而散户虽取得小胜，但也不乏疯狂，其胜利大厦也许是建立在沙滩之上，乌合之众的联盟随时可能会瓦解。两者的信息、能力、工具和资金不在同一水平和量级，本不应该成为对手方，这堪称大荒谬市场中的一对小荒谬。
“两方力量在市场上并不是对手，但散户力量聚沙成塔，产生击鼓传花的效应，确实能够产生对个别股票股价的影响力。这是在特殊环境下，散户利用媒体平台做的一次诱导式投资。但机构不会因此被颠覆。交易规则还是机构等主流力量制定，散户化并不是趋势，从大方向看，美股仍是机构市场。”
周宁表示，机构掌握的资源更多、玩法更多，并且能够获得更低廉的资金，同样也可以动用媒体力量分化散户。
“在出现核心类似机构这种具有足够影响力的领头者之前，美国散户血洗华尔街仅是昙花一现。从全球角度而言，机构化的方向也暂时不会改变。”周宁表示。
在美国社交媒体上，有人早已判定散户的失败结局。一些评论戏谑到：“大家拿着政府疫情纾困计划所发的钱买股票，也不亏，只是将国家发的钱还回去了而已。”
上述私募基金经理也告诉记者，并不看好散户的行为，“从价值投资角度讲，如果公司本身质量不高，利润很低，散户靠热情可能短期爆了空头，但是长期来看，并没有意义，投资还是要回归公司基本面”。
“总体来讲可能是一场闹剧，是美股泡沫崩溃前的一场闹剧。”王军表示。
不过，周宁提出，散户抱团痛击华尔街大佬的现象值得研究。
“美国金融监管松弛，机构获利工具向散户开放，因此出现了散户逆袭的现象。在未来，有可能出现机构和散户之间的界限愈发模糊，在市场中的占比出现变化。”
这一趋势在其他地区已经有所体现。香港交易所2020年11月25日公布的《现货市场交易研究调查2019》的调查显示，香港本地个人投资者参与整体市场的交易金额比重由2018年的10.3%增加至2019年的13.6%。
“需要警惕的是，此次美国散户集体推升股价可能是一场更大变化的导火索。目前美股估值已经达到历史新高，外界早已在关注泡沫将何时破裂。当一些推高的个股从高位回落，很有可能率先从市场情绪上刺破美股泡沫。而这有可能引发全球连锁反应。去年3月，美元出现流动性问题，引发美股暴跌，最终带动了全球股市拉崩。”周宁表示。
目前，美国散户和华尔街的对抗仍在进行，何时进入终局之战仍未可知。而作为事件最大主角的GameStop尚没有进行表态，该公司的官方推特账号上，依旧更新着最新款的游戏产品。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 发改委：五方面细化安排保障人民群众基本生活需求
- 人民网北京1月27日电（许维娜）27日上午，国务院联防联控机制就做好人民群众就地过年服务保障工作举行发布会。国家发展改革委、国家卫生健康委负责人，民政部、人力资源社会保障部、交通运输部、商务部有关司局负责人介绍《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》有关情况，并答记者问。…
- 评论
- 关注