1月29日和30日，上海银保监局和北京银保监局接连发文，进一步加强个人住房信贷管理，严查消费贷、经营贷等个人信贷资金违规流入房地产市场。此前一周多时间内，上海、深圳、广州、杭州等多个热点城市也开启新一轮房地产调控。

《经济参考报》记者采访了解到，目前部分地区出现银行房贷放款周期拉长、利率上调的现象，但是大面积的停贷并不存在。分析人士认为，坚持“房住不炒”定位，银行在“房贷红线”约束和监管政策趋严背景下，对住房贷款资格审核更为严格，2021年个人房贷总体趋势偏紧，居民购房杠杆率或将稳中趋降。

信贷资金违规流入楼市

再被严查

1月30日，北京银保监局发文称，已向辖内银行机构下发监管提示函，要求各行对2020年下半年以来新发放的个人消费贷款和个人经营性贷款合规性开展全面自查，重点排查是否存在由于授信审批不审慎、受托支付管理不到位、贷后管理不尽职等情形导致消费贷、经营贷资金被违规用于支付购房款等问题，并要求银行对发现的问题立即整改，加强内部问责处理。

与此同时，北京银保监局还称，已会同人民银行营业管理部、北京市住建委等部门组建联合工作组，将于近日赴银行机构开展专项核查。另外，还将结合银行自查及监管核查情况，指导北京市银行业协会积极行动，对个人和中介的不当和违规行为启动联合惩戒机制。

在北京发文前一日，上海银保监局也发布《关于进一步加强个人住房信贷管理工作的通知》指出，将严格落实差别化住房信贷政策，严格审查个人住房贷款最低首付比、偿债收入比、限贷等要求。

《通知》指出，完善信贷资金用途监测与拦截机制。强化首付款资金真实性审查要求，防止借款人通过消费类贷款、经营性贷款等渠道违规获取个人住房贷款首付款资金，或者通过伪造首付款支付凭证方式套取银行贷款。

从京沪两地最新宣布的举措来看，消费贷、经营贷成为监管重点加强的领域，这也是对近日出现的“部分购房者为填补房屋交易资金缺口或进行套利，挪用消费贷、经营贷资金作为购房款或‘过桥’资金”等舆情的回应。

易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，从资金进入的角度看，各类消费贷和经营性贷款的流入会面临管控。从资金的流出和使用的角度看，明确对“无用途、虚假用途、用途存疑”的贷款进行管控，防范此类用途不清晰的贷款流动。

部分地区房贷放贷周期拉长

不存在大面积停贷

多地房地产调控升级背景下，有媒体报道称，多地出现银行房贷额度收紧、利率上升，银行贷款周期拉长甚至出现停贷的现象。事实究竟如何？

《经济参考报》记者采访了解到，所谓的大面积停贷并不存在。上海地区，建行上海分行和工行上海分行均表示，目前正有序进行房贷投放，并未出现所谓的停贷情况。广州地区，中国工商银行广州分行相关负责人回应，广州地区目前房贷额度相对偏紧，仍正常受理房贷业务。招商银行广州分行回应，目前招商银行广州分行并未停止房贷业务，每月仍有序接单及放款。深圳地区，记者向多家辖区内银行进行了采访求证，从走访情况看，目前深圳各大银行房贷并未出现停贷情况，仍在正常收单。记者从杭州、合肥、成都等地的银行和房产中介机构处了解到，银行放款周期存在不确定性，可能需要排队，但审批通过可正常放款。

但在部分地区，房贷放款周期延长确实存在。上海一位房产中介告诉记者，目前银行放款较慢，周期较之前有所拉长，至少也要一个半月以上才能放款。上海一位支行行长表示，“近期上海房产市场交易火爆，需求一下放大导致银行放款周期变长而已，具体到各家支行也会优先放款给合作的楼盘。”广州地区，据广州市某中介机构负责人介绍，2020年7月份，购房过完户平均半个月可以放款，而2021年1月份过户后平均放款周期拉长到1至2个月。不过，在深圳地区，据深圳市南山区一名中介机构负责人告诉记者，四大行审批速度在半个月到一个月左右。“只要能通过贷款人资格申请的，一般放款速度不成问题，暂时没有放款周期拉长的情况出现。”

与此同时，部分地区房贷利率有所上升。1月27日起，广州工农中建四大行首套房贷利率上调为最低5年期LPR上浮55个基点，二套房贷上调为最低5年期LPR上浮75个基点。利率调整后，四大行首套房贷款利率和二套房贷利率分别从5.05%和5.25%上涨为5.2%和5.4%。据银行和房产中介机构多方反馈，因为2020年广州楼市成交量太过火爆，多家银行的房贷放款存在积压。2021年初，银行普遍将额度用于发放2020年积压房贷，但是价格和2020年相比平均上浮20个基点。

并非所有地区房贷均“涨价”。上海地区，据房产中介人员介绍，利率与去年持平，首套房贷款利率按照LPR公布价执行，二套房按LPR基准上浮60个基点执行。深圳地区目前房贷利率与去年保持相同水平，普遍执行利率为首套房利率5年期LPR利率上浮30个基点，二套房利率5年期LPR利率上浮60个基点，各家银行均表示，短期内暂未有利率上浮的计划。

居民购房杠杆率预计稳中趋降

业内人士表示，坚持“房住不炒”定位，银行在“房贷红线”约束下，2021年个人房贷总体趋势偏紧，且在相关政策不断加码的情况下，银行对住房贷款资格审核更为严格，预计2021年居民购房杠杆率将稳中趋降。

2020年12月31日，央行、银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》，建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度，分五档设定房地产贷款以及个人住房贷款占比上限。中国银行研究院研究员梁斯表示，整体来看，规模控制会影响房地产信贷投放，涉房利率或将小幅上行，但预计幅度不会太大。

贝壳研究院高级分析师潘浩表示，在房地产贷款集中度管理制度的出台影响下，部分银行可能出现额度收紧，放款周期延长现象，预计该状态将持续较长时间，在此背景下，居民购房杠杆回落是大概率事件。“LPR进一步下行的概率较低，商业银行惜贷的情况下，预计2021年居民购房杠杆率稳中趋降。”他说。

在多地涉房信贷监管升级之下，银行对按揭贷款人的资格审核也在趋严。深圳某股份制银行支行行长告诉记者，该行的个人住房贷款仍正常收单、有序投放。但对于按揭贷款人的资格审核把关更严，严格评估风险，对不符合偿债收入比例要求的购房人不予放贷。“比如，流水不能覆盖两倍月供的不批贷款，首付款的来源除了直系亲属外都不符合规定，对这些购房者的贷款申请一般都不会通过。”该名行长说。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)