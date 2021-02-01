确定2021年为“外贸创新发展年”，实施优进优出、贸易产业融合、贸易畅通等三大计划；落实好新版负面清单，进一步清理负面清单之外的限制措施；落实鼓励外商投资产业目录等政策措施；推动RCEP、中欧投资协定落地生效……在近日举行的2020年商务工作及运行情况新闻发布会上，商务部相关负责人透露了2021年的稳外贸稳外资系列工作重点。

在稳外贸方面，商务部外贸司副司长张力介绍，2021年被确定为“外贸创新发展年”，将围绕服务构建新发展格局，全力以赴稳住外贸外资基本盘，坚定不移推进贸易创新发展，着力从“巩固”和“提升”两个方面做好外贸工作。一方面，巩固外贸回稳向好的基础，保持政策连续性、稳定性和可持续性，坚决稳住外贸外资基本盘。另一方面，提升外贸服务构建新发展格局的能力，增强对外贸易综合竞争力。

张力还指出，2021年将重点实施三大计划：一是优进优出计划。优化出口产品结构，提高出口产品质量。培育跨境电商、市场采购、保税维修等外贸新业态新模式。建设国家进口贸易促进创新示范区；二是贸易产业融合计划。新认定一批外贸转型升级基地。培育一批加工贸易产业园区；三是贸易畅通计划。继续支持出口产品转内销。与更多的贸易伙伴商建贸易畅通工作机制，特别是“一带一路”相关国家。办好广交会，发展线上展会。扩大海外仓规模。加强国际营商体系建设。持续为我国外贸发展增加动力。

稳外资也在酝酿多重举措。商务部外资司司长宗长青表示，在保持引资总量基本稳定的基础上，着力优结构、提质量，坚决稳住外贸外资基本盘，推动利用外资工作在构建新发展格局中迈好第一步，呈现新气象。

具体来看，重点将从五方面持续发力。宗长青介绍，一是在市场准入方面持续扩大。落实好新版负面清单，进一步清理负面清单之外的限制措施，严格实行“非禁即入”；推进服务业扩大开放试点示范，进一步扩大服务业对外开放；二是在政策支持方面持续加强。落实鼓励外商投资产业目录等已有政策措施，同时根据外资企业的共性诉求，搞好政策调研和储备，适时推出稳外资新举措；三是在平台建设方面持续提升。完善自贸试验区布局，落实海南自由贸易港建设总体方案，推动国家级经开区创新提升；四是在投资促进和保护方面持续加力。发挥多双边投资促进机制作用，指导各地开展产业链精准招商；落实投诉办法，加大外商合法权益保护力度；五是在投资环境优化方面持续推进。深入推进外商投资法及其实施条例的落实，着力打造市场化、法治化、国际化营商环境。推动RCEP、中欧投资协定落地生效，促进国际贸易投资自由化便利化，营造良好外部环境。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)