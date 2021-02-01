2021春运“让爱回家 温暖过年”系列报道之一：
央地多措并举齐力保障春运疫情防控“双胜利”
1月28日，中国铁路南昌局集团公司南昌客运段值乘的高铁列车整装待发。丁波摄
春节是中华民族的传统佳节，大规模返乡过年是一种习俗。随着一年一度的春节逐渐临近，回家过年成为此时此刻最为浓烈的乡愁。
提到回家，首先想到的就是春运。2021年春运从1月28日开始，3月8日结束，共计40天。在这40天的时间里，亿万游子会踏上归乡之旅。以往的春运，都是学生叠加务工人员的返乡大潮。在疫情防控常态化形势下，今年春运尤为特殊，任务重、压力大，面临着不少新挑战。
2021年春运期间，从中央到地方，我国出台多项措施保障在疫情常态化防控条件下的春运服务工作，即使在局地出现疫情后也努力做好应急应对，以实现疫情防控和春运保障的“双胜利”。
把疫情防控放在春运工作的首位
面对疫情防控严峻复杂的形势，去年12月30日国务院常务会议就对切实做好春运疫情防控工作进行了部署，要求根据需要组织开行农民工返乡和回城“点对点”包车运输。
国常会指出，春运临近，要针对人员集中流动可能增大疫情发生风险，做好错峰控流和疫情防控相关工作。配合各地倡导实施的非必要不旅行、错峰放假、避峰开学、景区限量预约接待等措施，引导错峰出行。
在当天举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华表示，受全球疫情影响，国家鼓励机关单位、企事业单位的员工留在工作地过节休假，但仍然有大批人员、农民工、企事业单位员工会在节前返回到家乡、返回到农村去过节，所以做好农村疫情防控工作尤为重要。
贺青华表示，从农民工返乡前，农民工输入地要引导务工人员在春节期间尽量留在工作地休假，尽量减少把疫情带回农村的风险。在返乡途中，要有序引导组织农民工返乡，有条件的一定要有序组织。而在返乡后，倡导村民践行不办大酒席，减少聚集、聚会，如果出现发热等症状后，要及时自我隔离，及时报告。
2021年1月8日，国家发改委等11部门还联合发布了《关于做好2021年春运工作和加强春运疫情防控的意见》（下称《意见》），《意见》要求按照减少人员流动、减少旅途风险、减少人员聚集、加强人员防护的原则，做好春运疫情防控准备，强化各项防控措施，努力保障人民群众平安有序出行。
“今年春运面临疫情防控和保障人民群众平安有序出行的双重压力，不确定性很强。”1月15日，国家发改委副主任连维良在2021年全国春运电视电话会议上再次表示，各单位要把疫情防控放在春运工作的首位，鼓励引导职工群众留在当地过节，鼓励用人单位结合工作需要和职工意愿统筹安排休假，学生群体错峰返程，减轻人口集中流动带来的防控压力。
在国务院联防联控机制下，国家发改委、交通运输部、卫健委等15个部门和单位共同成立了春运工作专班，并发布《2021年综合运输春运疫情防控总体工作方案》，指导各地切实做好春运期间疫情防控和错峰控流相关工作，降低因春运造成的疫情传播风险。
方案从“减少人员集中流动，实施错峰避峰出行”、“减少人员聚集，降低在途风险”、“坚持‘人物同防’，防止境外输入”等多方面进行了部署春运疫情防控工作，确保疫情不因春运扩散，确保人民群众健康安全平稳有序出行。
多措并举让亿万旅客平安有序回家
对于交通运输部门来说，春运是目前疫情防控面临的一次“大考”，如何做到让亿万旅客平安、有序回家，是摆在交通运输部门面前的一道智慧命题。
《意见》提出，公路、铁路、水运、民航各单位要抓紧抓实抓细常态化客运疫情防控工作。各类客运场站和交通运输工具春运期间要增加通风、消毒等措施频次。科学组织售票和加强乘车管理，严格控制列车超员率。加快推动“健康码”全国一码通行，避免因扫码查验等引起人员聚集。
“今年春运的客流量将会明显减少，预计2021年全国春运期间累计发送旅客11.52亿人次左右，日均2880多万人次左右，比2019年下降六成多、比2020年下降两成多。”1月28日，交通运输部新闻发言人吴春耕在交通运输部例行发布会上指出，预计春运开始后，实际人数比预估数量还会稍微低一点，随着就地过年的政策提倡可能还会进一步减少。从铁路看，春运前车票的预售较往年同期下降近六成。预计全国铁路春运客流将下调至2.96亿人次。从民航看，预计今年春运期间通过民航出行的旅客量将明显低于常年。公路方面，群众自驾出行意愿将会进一步增强。
据吴春耕介绍，为更好应对疫情防控和春运保障双重挑战和压力，交通运输部门制定了春运疫情分类应对预案，区分疫情零星散发、区域聚集性疫情、较大规模疫情暴发3种情况，在运输组织、运力安排、安全检查、协同机制等方面提出工作重点和要求，确保疫情不因春运扩散。
公路方面，交通运输部印发《公路服务区和收费站新冠肺炎疫情防控工作指南》，指导各地科学规范做好公路服务区（含停车区，下同）和收费站疫情防控工作，要求除因疫情防控需要或出现其他必须关停的情况外，公路服务区和收费站应保持开通运营状态，为司乘人员提供便利化出行服务，未经批准不得擅自关闭公路服务区和收费站。
铁路方面，春运期间国铁集团将推出多项便民利民服务措施，服务旅客群众出行。比如延长线上退票和改签服务办理时间，车站自助售票设备新增退票功能，所有人工窗口全部支持现金购票，保障老年及脱网人群购票服务等。
民航方面，民航局发挥运管委协同机制作用，完善大面积航班延误应急处置方案，突出老年人、无成人陪伴儿童等群体保障重点，做好机票退改签工作，推行“无纸化”出行等服务创新。
就地过年政策各地不能擅自“加码”
春节临近，外出、返乡人员增多，聚集性活动频繁，疫情传播风险进一步升高，疫情防控形势更加严峻复杂。
在此背景下，提倡春节假期非必要不流动，并做好广大群众就地过年的服务保障，对于减少节日期间疫情传播风险，切实保障人民群众生命安全和身体健康，让人民群众度过一个欢乐祥和、健康安全的新春佳节，具有重要意义。
日前，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》，《通知》要求，要合理有序引导群众就地过年。疫情高风险地区群众均应就地过年，把人员流动降到最低。中风险地区群众原则上就地过年，特殊情况需要出行的，需经属地疫情防控机构批准。低风险地区倡导群众就地过年，非必要不出行。机关、事业单位和国有企业人员要带头就地过年，引导外地农民工、尚未离校的师生就地过年。确需出行人员原则上不前往中高风险地区。
随着政策出台，各地陆续出台了鼓励群众就地过年的倡议和相关政策措施，很多人都选择了留在当地过年，但也有一些群众关心就地过年是不是强制性措施，如果确有必要返乡，回去后会不会有更加严格的防控要求？
“在国家有倡议、防控有需要、生活有保障的情况下，选择就地过年是对疫情防控最大的一种支持，但是就地过年的政策是分级分类的。”对此，国家发展改革委秘书长、新闻发言人赵辰昕在1月27日召开的国务院联防联控机制举行新闻发布会上表示，各地方在政策执行时，不能擅自“加码”，更不能“层层加码”，不能阻断人员出行、返乡，要给人民群众多些保障、多些便利。
此外，就地过年的生活是有保障的。《通知》明确提出，各地主要负责同志要亲自安排部署，加强组织协调，细化完善措施，层层压实责任，统筹做好春节期间的保供稳价、交通出行、货运物流、工资休假、文体休闲、关爱帮扶等各项服务保障工作，及时解决人民群众遇到的问题和困难，让大家能够放心、安心地留在当地过年。
广大务工人员选择就地过年，有利于减少疫情传播风险，但确实会出现一些困难和问题，如何能让他们真正留得下、过好年？
事实上，许多地方已经打出了稳岗留工组合拳，比如北京、天津、上海、江苏、浙江等地为过年的务工人员发放春节礼包、稳岗补贴、消费券；安徽、广东等地通过景区免费、组织旅游等丰富假期生活；天津、福建、广西等地为企业发放稳产满产奖励和招工奖补支持企业稳定用工；湖南、甘肃等劳务输出大省还为留守家庭送去过年礼包和温馨陪伴，减少在外务工人员的后顾之忧。
对此，人力资源和社会保障部就业促进司司长张莹表示，人力资源社会保障部将会同工业和信息化部、民政部、交通运输部、国务院扶贫办、全国总工会、全国妇联进一步做实专项行动，通过多项举措推动务工人员就地过年有关怀、企业开工复工有保障、农民工节后务工有支持。
比如，鼓励企业发放“留岗红包”“过年礼包”，让务工人员安心过年；鼓励引导企业合理安排生产、错峰放假或调休，切实保障好就地过年务工人员的工资、休假等合法权益；在春节假期安排劳动者加班的，应当依法支付加班工资；为符合条件的失业人员及时兑现失业保险待遇、临时生活补助。
春运是当前疫情防控面临的一次“大考”。如今，所有春运期间防控政策和准备工作已做好，无论是响应倡议“就地过年”，还是踏上温暖归乡路与家人团聚，我们期待的是度过一个平安健康的春节，实现疫情防控和春运保障的“双胜利”。
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