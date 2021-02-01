四千余万投资者分享银行理财市场去年近万亿收益
2020年，中国有4148万个人投资者在银行理财市场投资。他们整体投资风格相对保守。其中浙江、江苏、山东、上海和广东投资者持有的理财产品总金额依次排在前5位。这些数据来自银行业理财登记托管中心1月29日发布的《中国银行业理财市场年度报告（2020年）》。
我国银行业理财市场显现六大特点
银行理财业务承载着改革转型、应对挑战的压力和责任，更肩负着服务实体经济，承担人民财产托负的光荣使命。去年我国银行业理财市场总体发展情况如何，来看《报告》披露的数据和分析。
报告显示，截至2020年底，银行理财市场规模达到25.86万亿元；当年累计为投资者创造收益9932.5亿元，同比增长7.13%。同时，银行理财产品通过投资债券、非标准化债权等资产，实现理财资金与实体经济融资需求对接，支持实体经济资金规模达到22.21万亿元。
截至2020年底，共有331家银行机构有存续的理财产品，存续余额19.19万亿元，占全市场比例为74.21%。24家理财公司（含2家外资控股理财公司）已获批筹建，其中20家已正式开业，其存续余额6.67万亿元，占全市场的比例达25.79%。
报告认为，我国银行业理财市场去年主要显现六个特点，即监管政策持续完善、以净值化转型为重点的规范转型稳步推进、服务实体经济的功能有效发挥、市场主体更趋多元、产品结构不断优化、投资收益稳步提高。
在银行理财业务净值化转型稳步推进方面，一是净值型产品存续规模及占比持续快速增长。截至2020年底，净值型理财产品存续规模17.4万亿元，同比增长59.07%；净值型产品占理财产品存续余额的67.28%，上升22.06个百分点。二是存量资产化解有序推进。银行在大力发行净值型产品推进转型的同时，加快存量资产处置，合规新产品占比持续升高，同业理财及嵌套投资规模持续缩减。
在产品结构方面，从产品期限来看，长期限产品发行力度稳步提升，募集能力进一步增强。期限在1年以上封闭式产品累计募集资金同比增长37.86%。从募集方式来看，公募理财产品是银行理财的绝对主力。2020年底，公募理财产品存续余额为24.75万亿元，占理财产品存续余额的95.71%。从投资性质来看，理财产品投资以固定收益类为主，固定收益类理财产品占全部理财产品存续余额的84.34%。
银行理财市场转型的三点监管要求
2021年是资管新规过渡期的收官之年，银行理财市场转型升级如何不跑偏？中国银保监会创新部主任杨东宁在报告发布会上强调，银保监会将持续加强银行理财业务专业化监管的要求。
一是将保护投资者合法权益放在更加重要位置。银行理财业务的主流客户风险偏好审慎，涉众范围广。银行机构和理财公司要把投资者适当性作为业务的核心环节，准确评估风险偏好和实际承受能力，把合适的产品销售给合格的投资者。同时，重视帮助投资者树立科学的风险观和收益观，合理塑造投资预期，理性看待净值波动。
二是必须在审慎监管的前提下进行金融创新。坚持将是否有利于支持实体经济、是否有利于防范金融风险、是否有利于保护投资者合法权益这三个有利于作为衡量标准，坚决打击偏离实体经济需求、追求短期效益、信息披露不透明、规避金融监管等“伪创新”“乱创新”行为。
三是严格坚守风险底线。银保监会将保持政策定力，以资管新规确立的统一标准和改革方向为准绳，严肃查处刚性兑付、多层嵌套、池化运作等违法违规行为。督促理财公司建立健全内部控制管理体系，提高经营管理水平和风险防范能力，促进理财业务规范健康和可持续发展。
（人民日报中央厨房点金工作室 贺霞）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 发改委：五方面细化安排保障人民群众基本生活需求
- 人民网北京1月27日电（许维娜）27日上午，国务院联防联控机制就做好人民群众就地过年服务保障工作举行发布会。国家发展改革委、国家卫生健康委负责人，民政部、人力资源社会保障部、交通运输部、商务部有关司局负责人介绍《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》有关情况，并答记者问。…
相关新闻
- 评论
- 关注