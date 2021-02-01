贺霞

2020年，中国有4148万个人投资者在银行理财市场投资。他们整体投资风格相对保守。其中浙江、江苏、山东、上海和广东投资者持有的理财产品总金额依次排在前5位。这些数据来自银行业理财登记托管中心1月29日发布的《中国银行业理财市场年度报告（2020年）》。

我国银行业理财市场显现六大特点

银行理财业务承载着改革转型、应对挑战的压力和责任，更肩负着服务实体经济，承担人民财产托负的光荣使命。去年我国银行业理财市场总体发展情况如何，来看《报告》披露的数据和分析。

报告显示，截至2020年底，银行理财市场规模达到25.86万亿元；当年累计为投资者创造收益9932.5亿元，同比增长7.13%。同时，银行理财产品通过投资债券、非标准化债权等资产，实现理财资金与实体经济融资需求对接，支持实体经济资金规模达到22.21万亿元。

截至2020年底，共有331家银行机构有存续的理财产品，存续余额19.19万亿元，占全市场比例为74.21%。24家理财公司（含2家外资控股理财公司）已获批筹建，其中20家已正式开业，其存续余额6.67万亿元，占全市场的比例达25.79%。

报告认为，我国银行业理财市场去年主要显现六个特点，即监管政策持续完善、以净值化转型为重点的规范转型稳步推进、服务实体经济的功能有效发挥、市场主体更趋多元、产品结构不断优化、投资收益稳步提高。

在银行理财业务净值化转型稳步推进方面，一是净值型产品存续规模及占比持续快速增长。截至2020年底，净值型理财产品存续规模17.4万亿元，同比增长59.07%；净值型产品占理财产品存续余额的67.28%，上升22.06个百分点。二是存量资产化解有序推进。银行在大力发行净值型产品推进转型的同时，加快存量资产处置，合规新产品占比持续升高，同业理财及嵌套投资规模持续缩减。

在产品结构方面，从产品期限来看，长期限产品发行力度稳步提升，募集能力进一步增强。期限在1年以上封闭式产品累计募集资金同比增长37.86%。从募集方式来看，公募理财产品是银行理财的绝对主力。2020年底，公募理财产品存续余额为24.75万亿元，占理财产品存续余额的95.71%。从投资性质来看，理财产品投资以固定收益类为主，固定收益类理财产品占全部理财产品存续余额的84.34%。

银行理财市场转型的三点监管要求

2021年是资管新规过渡期的收官之年，银行理财市场转型升级如何不跑偏？中国银保监会创新部主任杨东宁在报告发布会上强调，银保监会将持续加强银行理财业务专业化监管的要求。

一是将保护投资者合法权益放在更加重要位置。银行理财业务的主流客户风险偏好审慎，涉众范围广。银行机构和理财公司要把投资者适当性作为业务的核心环节，准确评估风险偏好和实际承受能力，把合适的产品销售给合格的投资者。同时，重视帮助投资者树立科学的风险观和收益观，合理塑造投资预期，理性看待净值波动。

二是必须在审慎监管的前提下进行金融创新。坚持将是否有利于支持实体经济、是否有利于防范金融风险、是否有利于保护投资者合法权益这三个有利于作为衡量标准，坚决打击偏离实体经济需求、追求短期效益、信息披露不透明、规避金融监管等“伪创新”“乱创新”行为。

三是严格坚守风险底线。银保监会将保持政策定力，以资管新规确立的统一标准和改革方向为准绳，严肃查处刚性兑付、多层嵌套、池化运作等违法违规行为。督促理财公司建立健全内部控制管理体系，提高经营管理水平和风险防范能力，促进理财业务规范健康和可持续发展。

（人民日报中央厨房点金工作室 贺霞）





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