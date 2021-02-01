郭洁

证券时报记者 郭洁

31个省份的2020年GDP（国内生产总值）数据全部公布。证券时报·数据宝推出《2020年全国省份GDP排行榜》。广东蝉联榜首，GDP超越澳大利亚；江苏成为第二个进入10万亿俱乐部的省份。假如把省份单列为经济体，中国有4省份可排进全球前二十强。

广东GDP超澳大利亚排名全球第十三名

GDP作为衡量一个地区经济发展状况最重要的指标之一，一直以来备受关注。各省都在GDP这个赛道上加速、抢位。从各省份GDP数据来看，2020年GDP达到万亿的省份有26个。

广东2020年GDP突破11万亿元，连续32年坐稳全国首席宝座。作为中国外贸第一大省，去年的出口情况受到疫情的强力冲击，但是下半年以来恢复势头迅猛，随着订单回流，广东货物进出口总额达7.1万亿元，工业经济得到迅速恢复，连续7个月呈现正增长。

按照GDP数据和2020全年人民币平均汇率计算，广东省GDP约合1.61万亿美元。如果单列，放在全球经济体进行排名，广东省GDP排名世界第十三位，以一己之力，超越澳大利亚、西班牙等90%以上的国家，经济水平直逼韩国，是越南的6倍，是瑞士、新加坡、阿根廷和乌克兰的总和。

4省GDP可排全球经济体二十强

新冠疫情肆虐全球，对全球经济造成了巨大的冲击，在这场看不见硝烟的战争中，中国防控措施严格有效，经济复苏领先全球，各省份全面发力，使得中国成为2020年世界主要经济体中唯一实现正增长的国家。

2020年江苏省成为亮眼的新星，受益于战略性新兴产业、高新技术产业产值占工业比重不断的攀升以及数字经济的高速发展，江苏省GDP为10.27万亿元，这也意味着江苏成为全国唯二的GDP破10万亿的省份，10万亿俱乐部中新晋一名成员。

作为10万亿新星的江苏实力雄厚，同样完美超越澳大利亚，经济实力相当于越南的5.85倍，几乎是瑞士、新加坡和阿根廷的总和。放在全球经济体进行排名，排在第十四位。

如果将广东省和江苏省的GDP做一个加总，这两个省份的GDP可达到3.09万亿美元，排名世界第五，排在德国之后。

作为在全国排名第三、第四的省份，山东省和浙江省的成绩单同样令人欣喜，GDP排名挤进全球经济体二十强，分列第十九、二十名。

GDP赛道竞争激烈 多个省份实现“超车”

2020年，经济发展经历重重挫折，多个省份仍然成功实现了“超车”。湖北被福建反超，位次下降一位；北京GDP同比增长幅度为1.2%，被河北反超；辽宁被江西反超；黑龙江被新疆反超；内蒙古被山西、贵州2个省份反超，位次下降二名，也是下降最多的省份。

从增长幅度来看，21个省份的GDP同比增长幅度超过了全国水平（2.3%）。西藏的排位虽然是最后一名，但经济增长速度却是全国第一，以7.8%的增速领跑全国。“十三五”以来，西藏地区在投资的拉动下，地区生产总值每年以超百亿元的量增加，年均增长9%，增速始终保持在全国前列。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)