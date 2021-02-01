原标题：春节你想瘦几斤 绿瘦联合媒体、专家、达人在线支招

“有钱没钱，回家过年”是中国人的老传统，但今年在疫情下，“就地过年”成为国人的“明智之选”。很多在春节期间习以为常的事情都在悄悄改变，比如，以往人们都习惯了“每逢佳节胖三斤”，今年却有一股声音向网友发出“灵魂拷问”：今年春节你想瘦几斤？

近日，国民体重管理服务商绿瘦，携手人民网等众多权威媒体以及网红达人，打破“每逢佳节胖三斤”的常规认知，呼吁广大网友一起过健康中国年。

“春节你想瘦几斤”话题在网络上引发广泛关注，人民网、新京报、新快报、北京青年报、中国网财经等媒体争相报道，各路网友也在微博、小红书、微信、好享瘦APP等平台热烈讨论。截止目前，“春节你想瘦几斤”话题阅读和互动量累计过百万，短短数日，网友们的“减肥flag”已插遍互联网漫山遍野。

网友：春节想要瘦“太难了”

“别胖就行！不敢有瘦的想法。”

“春节瘦身你是来搞笑的吗，不长胖都是老天爷恩赐。”

“我的脑子告诉我可以，我的嘴巴告诉我，我不行。”

在绿瘦联合人民网发起#今年春节你想瘦几斤#的话题微博下，不少网友笑称“太难了”。还有网友借话题在评论区，秀起家乡美食，“粘豆包大乱炖红烧排骨小笨鸡，还想瘦？”“春节你想瘦几斤”的灵魂拷问，深深戳中了广大网友“痛点”，目前这条微博已有超过50万阅读量。

燃起斗志 不少网友立下“减肥flag”

也有不少网友被话题“刺激”到，纷纷留言立下“春节我想瘦X斤”的减肥flag。

实干派网友表示“天天早上起来做15个俯卧撑，目标减5斤”、“每天晨跑三公里”、“瘦十斤，因为疫情不走亲戚了，安心在家锻炼”。更有网友写起了减肥版春联“脱贫脱脂不脱发，增颜增财不增膘”，热闹的评论区乐翻一众网友。

积极参与立flag的网红主播小桃，身高和体重都是“160”，她形容自己“就是一个球”。近期来到绿瘦训练营，立下“28天减重25斤”的减肥flag。当看到绿瘦联合一众权威媒体发起“春节你想瘦几斤”的话题后，更是激发了她的斗志，而记录了她减重过程的抖音账号“小桃逆袭记”也吸引了大量网友围观，为她打气鼓劲。

小桃在绿瘦训练营“甩大绳”，她笑称自己这是在“甩掉脂肪”

“我原本以为，减肥不能吃我最爱的巧克力，但我的营养顾问告诉我，吃少量黑巧克力有助于提高新陈代谢，我也以为只吃水果能瘦，实际上是不科学的。像我这种大体重女生，运动不恰当很容易受伤，启皓教练给我安排了像‘甩大绳’、胯下击掌、站姿转体等对膝盖友好的运动，避开跳绳、开合跳等跳跃冲击类运动。”在包含了体重管理规划师、营养顾问、运动顾问、心理顾问和服务管家的绿瘦“五力”团队服务下，小桃15天瘦了17斤。作为小桃的体重管理规划师，林晓彬表示很高兴，“小桃的变化，不仅仅在于她瘦了，还有她完成从瘦身小白到达人的蜕变，她的逆袭故事也带给很多人正能量。”

专家+教练+网红达人齐支招 吸引过百万网友关注

“减肥”作为永不落幕的热门话题，但同时被网友笑称“半永久式愿望”。据《2020国民健康洞察报告》显示，82%的人有减肥需求，但是一直能坚持减肥的仅有29%。

曾有知名博主在微博发起“减肥期间，最痛苦的事是什么”的投票，12.6万人参与话题，有超过半数网友认为是“不能吃”，1.8万网友表示“运动最痛苦”。

作为“春节你想瘦几斤”的话题发起者，绿瘦邀请到中国食品发酵工业研究院副院长段盛林和绿瘦运动顾问启皓，分别从“怎么吃”和“怎么动”入手支招。此外，在绿瘦官方微博微信、好享瘦APP、社群、小红书等多个平台，陆续有围绕“春节你想瘦几斤”话题讨论产生，推动话题不断发酵，吸引过百万网友关注。

绿瘦运动顾问启皓示范春节宅家条件下如何运动

绿瘦大胆喊话“春节你想瘦几斤”

实际上，国民对于身材的焦虑一直存在。丁香医生近日发布的《2021国民健康洞察报告》显示，有高达98%的公众表示存在健康相关困扰。其中，排名前三位就包括“身材不好”(45%)，这个的困扰已经连续两年居于丁香医生年度国民健康报告的前三位。

春节完成“瘦几斤”的逆袭，不仅是我们身材上的改变，更是新一年向更健康、更美好生活迈进的第一步。

作为科学体重管理的倡导者，绿瘦一直“大胆喊话”，用巧妙的方式提醒国民“是时候科学管理体重啦”。

“人在胖，秤在看”，去年疫情宅家发胖的大潮下，绿瘦在5月11日肥胖防治日喊话“全民上秤”，引发1.7亿关注和网友“花式上秤”热潮；在2020年8月8日，开展“全民健身开放体验日”活动；结合广州塔“小蛮腰”意象，支持全民健身运动，成为2020年广州塔登高公开赛大健康行业官方合作伙伴。“和去年被动式居家不同，今年春节主动式居家，我们更应该把体重管理在自己手里，这是我们发起‘春节你想瘦几斤’的初衷。”绿瘦集团相关负责人表示。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)