国家反诈中心提供指导 支付宝设立安全学院打击消费金融骗局
2021年02月01日17:01 | 来源：中国网
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原标题：国家反诈中心提供指导 支付宝设立安全学院打击消费金融骗局
2月1日，在国家反诈中心指导下，支付宝安全中心设立的公益反诈防骗平台“安全学院”也正式登陆支付宝。国家反诈中心官方新媒体账号也同步上线，来自全国公安机关的防骗专家将通过新媒体形式，为7亿支付宝用户提供反欺诈知识，帮助用户树立全面的防骗意识。
据介绍，支付宝的“安全学院”于2020年9月试运营以来，已开展多场直播，覆盖逾4000万人次，全网话题超2亿。正式上线后，用户只需在支付宝搜索“安全学院”，即可进入安全学院反诈公益小程序。
支付宝的“安全学院”聚合了全国32个省、市、自治区公安机关发布的反诈防骗知识，并通过短视频、反诈防骗必修课云上课堂、防骗答题专场等兼具趣味性及知识性的方式，向网友介绍网络电信诈骗常见的杀猪盘、贷款诈骗、刷单诈骗等十多种诈骗形式，解密骗子的“话术”和手法，协同公安机关帮助用户树立防骗意识，降低诈骗案件发案率。
近期，冒充客服以“备用金退款”为由诈骗的案件开始出现，国家反诈中心特别提示用户避免受骗上当。此类案件中，诈骗者盗取消费者个人信息，冒充客服声称商品质量有问题，已将退款汇入用户的“备用金”账户。在骗取消费者信任后，诈骗者会以“退款打多了，不退款会有高额利息”等理由要求消费者“退还”款项，并进一步提出帮消费者“注销错误账户”等，诱导受害者通过网络借贷等方式转账给诈骗者。
国家反诈中心提醒，“备用金”是支付宝上的小额短期借款产品，可以申请放款到支付宝账户约，满足小额应急的消费需求。“备用金”仅用于个人消费，无法用于存款或退款。任何声称退款、汇款进备用金账户的都是骗子。“年关将至，网络诈骗高发，建议大家提高警惕，不要轻信骗子以办理退款、注销账户等名义要求转账的骗术。”
(责编：毕磊、夏晓伦)
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