任 妍

营销员、保洁员、保安员、商品营业员……这些职业，缺人！近日，人社部发布2020年第四季度全国招聘大于求职“最缺工”的100个职业排行。从全国层面汇总人力资源市场招聘求职情况，为就业市场提供了重要参考，也折射出我国经济转型升级趋势下的新面貌和新方向。

制造业人才需求继续保持旺盛势头

细看这份榜单，第四季度我国制造业人才需求继续保持旺盛势头。“最缺工”的100个职业排行显示：新进排行25个职业中，有15个与制造业直接相关，占比60%；短缺程度加大的34个职业中，有16个职业与制造业直接相关，占比47.1%。

职业需求结构的变化是经济社会发展和产业结构转型升级的结果。中国劳动和社会保障科学研究院职业与技能研究室副研究员陈玉杰在接受人民网财经采访时表示，劳动力供求状况是行业发展状况的“晴雨表”，制造业人才需求旺盛反映了两方面问题：

一是我国制造业正在稳步复苏，带来了用工需求的扩张。尽管疫情对经济社会各方面造成了重大影响，但我国制造业的韧性很强，总体保持稳步恢复的良好势头；二是加大制造业人才培养力度迫在眉睫。近年来，国家高度重视制造业的发展，“十四五”时期将是我国制造业发展的重要战略机遇期，推动传统产业升级改造、振兴先进制造业、发展战略性新兴产业，需要高度重视人才的价值和作用，加大制造业人才的培养力度。

“两手抓”平衡好人力资源市场职业供求

稳就业不光要稳住存量，也要拓展增量;不光要稳住受疫情冲击较大的行业，也要善于从新行业、新业态、新模式中挖掘就业潜力，平衡好人力资源市场的职业供求。

如何平衡好人力资源市场的职业供求？陈玉杰指出，需要从促进供需匹配上下功夫。

一是要加大职业培训力度，持续实施好职业技能提升行动，提高劳动者素质，减少结构性就业矛盾。紧密对接产业需求、企业需求、劳动者需求，完善职业培训内容、创新职业培训方式方法、提高培训质量。鼓励地方职业培训补贴政策向急需紧缺职业倾斜，引导劳动者参与培训。紧密结合市场需求和企业生产的实际，完善职业标准体系，为培训工作开展提供依据；

二是要加强公共就业服务。一方面为企业用工提供服务和咨询，如招聘服务、政策咨询、发布劳动力市场供求信息和工资指导价位等；另一方面为劳动者免费提供职业指导、职业介绍、就业援助、求职登记等服务。以精准、高质量的就业服务促进劳动力市场中供需双方的相互联系和对接匹配。

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