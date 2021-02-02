本报记者 邱海峰

2021年1月15日，在海口美兰国际机场，维修人员对一架空客A320-232飞机进行高级别定检维修。定检服务用的航材中，进口的机身改装器材包、发动机油滤等原辅料享受“零关税”。

这是海南自由贸易港原辅料“零关税”政策实施后，首票用于维修从境外入境并复运出境飞机的“零关税”原辅料。

王程龙摄（人民视觉）

日前，在海南省海口市龙华区海甸溪畔，一场钟楼灯光秀吸引人们前来观赏、打卡。

张 茂摄（人民视觉）

在海南海口江东的国际能源中心项目现场，建设者们抓紧施工，目前该项目已进入地上主体结构9层钢梁施工阶段，预计在2021年底前投入使用，成为一个国际大宗商品交易平台及现代物流总部。

袁 琛摄（人民视觉）

作为中国内地第一个自由贸易港，海南自贸港正成为外资“新宠”。

去年，海南新设立外商投资企业1005家，同比增长197.3%，特斯拉、法国电力、德国科沃施、匈牙利储蓄商业银行、美国通用电气等知名外企纷纷入驻。

相关人士指出，自由贸易港是当今世界最高水平的开放形态，相较于全球其他自由贸易港，海南自贸港的优势不仅在于面向全世界，更在于其背后超大规模国内市场的支撑，再加上一系列高水平开放政策措施加快出台落地，海南自贸港对外资的吸引力还将进一步增强。

引资增幅跻身全国第一梯队

继去年10月正式落户海南自贸港之后，特斯拉近期在海南又有新动作：1月15日，海南首家特斯拉中心在海口开业，该中心将为消费者提供咨询、交付和售后等服务。5天后，特斯拉又在海南投入使用新的超级充电站。

特斯拉海南地区销售经理徐垚介绍，特斯拉将在海南加密自营充电网络设施建设，完善海南环岛东、中、西线超级充电站的线路布局。“特斯拉计划在海南加大销售网络和售后网络布局，提供完全直营的一体化服务。”

布局海南自贸港，正成为越来越多外企的新选择。去年底，海南自由贸易港第四批重点项目集中签约，包括外资项目14个，涉及航空、文化体育、国际清算、金融科技等多个领域。作为其中一员，通用电气（中国）有限公司与海南省签订协议，明确双方未来5年内将在航空、医疗、清洁能源以及数字化方面加深合作。其中航空方面，通用电气将为海南航空在海口投资设立的发动机大修厂提供授权，助其建立GEnx-1B发动机维修能力。

通用电气（GE）中国总裁兼首席执行官向伟明表示，此次合作是GE中国持续推进“本土化2.0、战略合作伙伴、连接全球”三大战略的又一里程碑。GE将以双方达成的战略合作框架为基础，把握中国持续对外开放所带来的机遇，发挥GE的行业技术专长和运营经验，深入参与到海南省建设世界一流自贸港的进程中。

特斯拉、通用电气是一个缩影。日前，海南公布去年吸引外资成绩单：2020年全年海南新设立外商投资企业1005家，同比增长197.3%；全年实际利用外资30.3亿美元，同比增长100.7%；在海南省投资的国家和地区达80个，同比增长1倍，相关外资企业覆盖G20成员国家；现代服务业新设外资企业占全年新设外资企业总数的90%左右，实际使用外资约占全年总额的80%。

“过去，海南的各项经济指标在全国大多是排名靠后。但2020年海南吸引外资的增幅，完全可以跻身全国第一梯队。”海南省副省长沈丹阳表示，这其中的原因显而易见：自贸港吸引力强劲而耀眼。

营商环境全球排名显著上升

外资为何加码海南自贸港？高水平开放政策的独特优势是不少外企看中这里的重点因素。

去年10月，匈牙利储蓄商业银行落户海南三亚。公司北京代表处首席代表倪焕隽表示，海南自贸港金融、税收及人才政策为外资银行更好地进入中国内地市场提供了便利。他透露，企业初期计划在海南成立消费金融公司，中远期计划将亚太总部设在海南。

2020年6月1日，《海南自由贸易港建设总体方案》发布，标志着海南由自贸试验区建设整体转入自由贸易港建设阶段。总体方案发布以来，一系列政策措施密集出台：实施海南自由贸易港企业所得税和高端紧缺人才个人所得税最高15%优惠税率，零关税、低税率等核心政策加快落地；成立海南自由贸易港金融发展中心，协助开展金融招商服务及推介、自贸港金融研究、政银企对接、国际金融交流合作等工作；2020年版海南自由贸易港外资准入负面清单发布，条目缩减至27条；围绕新能源汽车购置、停车、出行等各个环节出台了30多项配套政策，加快全省充/换电基础设施建设，吸引全球新能源汽车高端制造龙头企业落地。

特斯拉公司副总裁陶琳表示，海南在推动新能源汽车产业发展方面制定的政策设定了许多清晰目标。这些明确的政策和目标不仅给特斯拉在内的新能源车企带来机遇，也为整个产业带来刺激、亮出信号，坚定了特斯拉在中国加大投入的信心。

“我们看好海南在先进技术、低碳经济等方面的发展机遇。”法国电力集团副总裁兼中国区总裁傅楷德说。目前，该集团正与合作伙伴在海南开展清洁能源和新能源汽车基础设施建设方面的合作。

政策好，营商环境也在不断优化。日前，海南自贸港人才服务“单一窗口”启动运行，梳理整合47项人才业务项目，企业和个人可以在任一“单一窗口”就近、快捷办事，部分事项做到秒批、即办。此外，行政审批、国际投资、国际贸易等“单一窗口”也纷纷设立，审批时限压缩七至八成。据第三方评估机构依照世界银行评价指标体系测算，2020年海南企业开办排名上升到第7位，登记财产排名上升到第22位。

全球知名特许经营连锁式便利店罗森去年落户海南，从授权海南青子实业有限公司开店到罗森便利店首批5家门店在海口开业，仅用了两个多月时间。“我们从中明显感受到海南良好的营商环境。”青子实业有限公司总经理汤耀华说，罗森在海南发展非常顺利，今年将充分利用海南自贸港政策等优势，积极开拓海口、三亚便利店市场，计划在海南开设超过100家店铺。

更多举措和成果值得期待

推动海南自贸港建设，还有更多值得期待。2月1日，2020年版海南自由贸易港负面清单正式施行，取消在线数据处理与交易处理业务外资准入限制，允许境外理工农医类高水平大学、职业院校在海南自由贸易港独立办学，允许外商投资部分涉海南商事非诉讼法律事务，支持海南自由贸易港汽车产业率先开放……

“今年，还将制定出台海南自由贸易港放宽市场准入特别措施。”国家发改委秘书长赵辰昕说。此外，发改委明确，将不断缩减海南自由贸易港负面清单，逐步实现海南自由贸易港投资自由便利。

商务部研究院学术委员会副主任、区域经济研究中心主任张建平认为，进一步放宽市场准入，能吸引更多外资进入海南自由贸易港，推动高附加值产业集聚。未来，海南自由贸易港还应充分借鉴国际自由贸易港开放经验，加快形成具有国际竞争力的开放政策和制度，创造更具吸引力的投资和营商环境。

商务部新闻发言人高峰日前介绍，目前，商务部正在会同海南省和有关部门，积极推进海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单相关工作。海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单将是中国跨境服务贸易领域的第一张负面清单，将进一步扩大服务贸易领域市场准入，助力海南自由贸易港更高水平开放，并为中国建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度探索路径、积累经验，值得期待。

更多成果也将加快落地。海南省委书记沈晓明介绍，中国首个境外理工农医类高水平大学独立办学项目——德国比勒费尔德应用科技大学已经签约落地洋浦，瑞士洛桑酒店管理学院独立办学已经签约落户三亚，两所境外高校独立办学项目都在按今年9月份招生的目标加快推进。

韩国宝奥普乐生物科技有限公司已进入海南自贸港近两个月，公司中国区总经理朴永信表示，企业将在海口江东新区落户加工厂，主要进行玻尿酸、抗粘剂、膀胱炎治疗机、关节炎治疗机、私人定制护肤品等产品的半成品加工，未来加工的产品将销往70多个国家。“我们将借力自贸港发展的红利，推动项目加速落地。”

(责编：杨光宇、曹昆)