本报记者 汪文正

吉林省近年来聚焦营造更好发展环境，支持民营企业改革发展。图为该省一家民营企业的工人在生产激光管。

新华社记者 林 宏摄

日前，纳税人在国家税务总局福州市台江区税务局办税服务厅的纳税信用修复咨询窗口咨询涉税业务。

新华社记者 宋为伟摄

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《建设高标准市场体系行动方案》，推动建设统一开放、竞争有序、制度完备、治理完善的高标准市场体系。

“高标准”体现在哪些方面？为什么要实施建设高标准市场体系行动？要实施哪些具体行动？日前，国家发展改革委有关负责人就《行动方案》有关问题进行了解读。

提出51条具体行动

《行动方案》坚持问题导向，从基础制度、要素市场、环境质量、市场开放、市场监管五个方面，提出51条具体行动举措。

针对市场体系的基础制度仍不健全、产权制度有待完善、市场准入需要更加公开透明、市场竞争需要进一步公平有序等问题，《行动方案》提出完善平等保护产权的法律法规体系，健全产权执法司法保护制度，健全市场准入负面清单制度，全面落实“全国一张清单”管理模式，加强平台经济、共享经济等新业态领域反垄断和反不正当竞争规制等行动。

针对土地、劳动力、资本、技术、数据等要素市场化程度相对滞后以及要素市场化配置程度总体不高、流动存在体制机制障碍等问题，《行动方案》提出要推动经营性土地要素市场化配置，推动劳动力要素有序流动，促进资本市场健康发展，发展知识、技术和数据要素市场等行动。

针对商品和服务质量有待提升、消费者维权能力弱、市场基础设施区域差距较大、新型基础设施建设投入不足等问题，《行动方案》提出要完善质量管理政策措施，提升商品和服务质量，加强消费维权制度建设等行动。

针对服务业市场开放程度不足、制度型开放水平有待提高等问题，《行动方案》提出要有序扩大金融服务业、社会服务业市场开放，完善外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度等行动。

针对监管协同性不足信用体系不健全、行业协会商会和公众监督作用发挥不够、防范市场异常波动和外部冲击能力有待增强等问题，《行动方案》提出要推进综合协同监管，健全依法诚信的自律机制和监管机制等行动。

有效市场和有为政府更好结合

值得注意的是，此次《行动方案》首次提出要“通过5年左右的努力，基本建成统一开放、竞争有序、制度完备、治理完善的高标准市场体系”。国家发改委有关负责人指出，这是对现代市场体系的延续和升级，更加强调制度的完备性、更加强调公平竞争、更加强调政府维护市场秩序弥补市场失灵的重要性。

如何理解把握高标准市场体系的内涵和要求？国家发改委有关负责人分析，“高标准”可从六个方面理解：

一是高标准的市场体系基础制度，高标准制度是市场体系有效运行的基础。二是高标准的要素市场体系，深化要素市场化配置体制机制改革是建设高标准市场体系的重点和难点。三是高标准的市场环境和质量，提升市场环境和质量是建设高标准市场体系的重要任务。四是高标准的市场基础设施，市场基础设施是建设高标准市场体系的重要支撑。五是高标准的市场开放，推进高水平开放是建设高标准市场体系的内在要求。六是高标准的现代市场监管机制，提升监管水平是建设高标准市场体系的重要前提。

“建设高标准市场体系不仅要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，还要更好发挥政府作用，将市场经济与社会主义充分结合，推动有效市场和有为政府更好结合，强化市场立规建制能力，积极对接和影响国际市场规则，全面提升市场规则的吸引力和竞争力。”上述负责人说。

鼓励部分地区率先建设

下一步，怎样确保《行动方案》落到实处、见到实效？

据介绍，国家发改委将完善工作机制，推动制度建设，强化示范引领，凝聚各方合力，扎实推动《行动方案》落地见效：

——完善工作机制。会同有关方面建立推进落实的工作机制，明确职责分工，确保各项具体行动落到实处。

——推进制度建设。一方面，加强市场体系本身的各项制度建设，包括产权保护、市场准入、公平竞争等基础性制度，以及对接国际市场规则，强化国内市场立规建制能力；另一方面，加强能促进市场体系有效运行相关的现代市场监管机制等配套制度建设，包括包容审慎监管、信用监管、社会监管等。

——强化示范引领。通过典型示范的方法，鼓励一些具有较好市场体系基础的地区，率先建设高标准市场体系，及时总结、复制、推广好的经验做法，充分发挥示范引领作用。

——凝聚各方合力。推动各地区和各有关部门围绕重点任务，上下联动、通力合作，形成齐抓共推高标准市场体系任务落实的良好局面。

“《行动方案》重在行动，也要落到行动上。实施好《行动方案》应坚持问题导向、目标导向，稳中求进、久久为功，扎实推动各项任务落实。”上述负责人说。

(责编：杨光宇、曹昆)