去年下半年
金条及金币消费量增五成
本报北京2月1日电 （记者李婕）中国黄金协会1日发布的数据显示，去年下半年金条及金币消费量较上年同期增长50.91%，扭转了全年金条及金币消费趋势。去年全年金条及金币消费量为246.59吨，同比增长9.21%。
当日中国黄金协会公布的行业运行数据显示，2020年，国内原料黄金产量为365.34吨，与上年同期相比减产14.88吨，下降3.91%。受疫情影响，去年一季度国内黄金产量同比大幅下降10.93%，但随着国内疫情得到有效控制以及黄金价格的波动上升，黄金行业生产经营情况逐步好转，自二季度以来，黄金产量环比逐步提高，四季度环比增长达10.29%。
2020年全国黄金实际消费量820.98吨，与2019年同期相比下降18.13%。其中黄金首饰490.58吨，同比下降27.45%；金条及金币246.59吨，同比增长9.21%；工业及其他用金83.81吨，同比下降16.81%。
2020年，黄金价格整体上涨并呈巨幅震荡之势。年末伦敦现货黄金定盘价为1891.10美元/盎司，较上年末上涨24.17%。上海黄金交易所Au9999黄金以341.95元/克开盘，年末收于390.00元/克，较上年末上涨14.44%，全年加权平均价格为388.13元/克，同比增长25.73%。
重点黄金企业（集团）在抓好常态化疫情防控措施的同时，继续优化产业布局、转换增长动力、推进绿色矿山建设、加快“走出去”步伐，中国黄金、山东黄金、紫金矿业、山东招金等大型黄金企业（集团）实现矿产金产量147.26吨，占全国的比重达48.81%，与2019年同期持平，黄金企业“向高质量发展转变”初显成效。
2020年，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边5.87万吨（单边2.93万吨），同比下降14.44%，成交额双边22.55万亿元（单边11.28万亿元），同比增长4.91%；上海期货交易所全部黄金品种累计成交量双边10.95万吨（单边5.48万吨），同比增长18.39%，成交额双边41.47万亿元（单边20.73万亿元），同比增长38.26%。2020年，国内黄金ETF基金由4支增加至11支，年末持仓量约60.9吨，较上年末增持16.1吨，增长约36%。
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