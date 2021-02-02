本报北京2月1日电 （记者韩鑫）2月1日，中国轻工业联合会对外公布，2020年，国内轻工业增加值同比下降0.8%，降幅逐月收窄，其中12月，轻工业增加值同比增长4.1%，月度增加值增速连续6个月保持正增长。轻工规上企业实现利润超1.3万亿元，同比增长3.6%。

“面对严峻复杂的国内外形势和新冠肺炎疫情影响，去年轻工行业生产持续稳步恢复、消费需求逐步回暖、出口形势好于预期、盈利水平进一步提升。”中国轻工业联合会会长张崇和说。

看生产能力，部分大类轻工行业，如电池、自行车、家电等产量涨幅显著，有力带动轻工业生产恢复。其中12月，在国家统计局统计的92种轻工产品中，产量正增长的品种为56个，增长面为60.9%，有27个产品产量增速超10%。

看盈利水平，轻工规上企业实现利润13341.6亿元，同比增长3.6%，盈利水平逐月回升。同时，行业营业收入利润率6.9%，高于同期全国工业利润率0.8个百分点。

看出口形势，轻工8种重点商品出口额3621亿美元，同比增长7.0%。12月份轻工规上企业出口交货值同比增长2.6%，月度出口交货值增速已连续4个月保持正增长。

“轻工产业链体系完备、配套能力强，自我恢复韧性比较足；再加上中国消费市场大，市场刚性需求对轻工行业发展支撑大。”张崇和表示，综合以上因素分析，轻工行业将继续保持恢复向好趋势。

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