轻工业盈利水平持续提升
2021年02月02日05:46 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
本报北京2月1日电 （记者韩鑫）2月1日，中国轻工业联合会对外公布，2020年，国内轻工业增加值同比下降0.8%，降幅逐月收窄，其中12月，轻工业增加值同比增长4.1%，月度增加值增速连续6个月保持正增长。轻工规上企业实现利润超1.3万亿元，同比增长3.6%。
“面对严峻复杂的国内外形势和新冠肺炎疫情影响，去年轻工行业生产持续稳步恢复、消费需求逐步回暖、出口形势好于预期、盈利水平进一步提升。”中国轻工业联合会会长张崇和说。
看生产能力，部分大类轻工行业，如电池、自行车、家电等产量涨幅显著，有力带动轻工业生产恢复。其中12月，在国家统计局统计的92种轻工产品中，产量正增长的品种为56个，增长面为60.9%，有27个产品产量增速超10%。
看盈利水平，轻工规上企业实现利润13341.6亿元，同比增长3.6%，盈利水平逐月回升。同时，行业营业收入利润率6.9%，高于同期全国工业利润率0.8个百分点。
看出口形势，轻工8种重点商品出口额3621亿美元，同比增长7.0%。12月份轻工规上企业出口交货值同比增长2.6%，月度出口交货值增速已连续4个月保持正增长。
“轻工产业链体系完备、配套能力强，自我恢复韧性比较足；再加上中国消费市场大，市场刚性需求对轻工行业发展支撑大。”张崇和表示，综合以上因素分析，轻工行业将继续保持恢复向好趋势。
(责编：杨光宇、曹昆)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 发改委：五方面细化安排保障人民群众基本生活需求
- 人民网北京1月27日电（许维娜）27日上午，国务院联防联控机制就做好人民群众就地过年服务保障工作举行发布会。国家发展改革委、国家卫生健康委负责人，民政部、人力资源社会保障部、交通运输部、商务部有关司局负责人介绍《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》有关情况，并答记者问。…
相关新闻
- 评论
- 关注