海南自贸港鼓励类产业目录发布
2021年02月02日05:46 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报海口电 （记者曹文轩）经国务院同意，国家发展改革委、财政部、税务总局近日联合印发《海南自由贸易港鼓励类产业目录（2020年本）》（以下简称《目录》）。《目录》在国家现有产业目录中鼓励类产业的基础上新增14大类、143个细分行业，可享受减按15%征收企业所得税。《目录》自2020年1月1日起施行，有效期截至2024年12月31日，内容将根据海南自贸港建设的需要进行动态调整。
14个大类行业包括制造业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，住宿和餐饮业，水利、环境和公共设施管理业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业。
此外，为落实《海南自由贸易港建设总体方案》大力发展旅游业、现代服务业和高新技术产业的要求，《目录》重点将“三大”产业的细分产业纳入，包括酒店、特色化中小型家庭旅馆、乡村民宿；展览服务、质检技术服务、航运相关金融服务；新能源汽车制造、5G和6G技术开发及商业化应用等。
(责编：杨光宇、曹昆)
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