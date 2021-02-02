本报北京2月1日电 （记者汪文正）记者从国家税务总局获悉，全国税务系统将于2月2日起利用10天时间，在全国范围内集中开展一次纳税人缴费人需求调查活动。此次调查旨在全面征集纳税人缴费人办税缴费需求，充分听取市场主体和社会各界意见建议，切实改进工作、优化服务。

这是税务部门开展庆祝建党100周年“我为群众办实事”活动的先手棋，也是2021年连续第8年开展“便民办税春风行动”的前奏曲。

据国家税务总局纳税服务司司长韩国荣介绍，调查内容包括对税务部门在落实税费优惠政策、优化税务执法、改进税费服务等方面的意见建议，调查对象涵盖了企业法人或负责人、财务人员、办税人员、涉税专业服务机构人员。纳税人缴费人可通过税务网站、电子税务局、微信公众号等多种渠道，登录税务机关问卷网址或扫描二维码的“非接触式”方式填报问卷。除问卷调查外，各地税务部门还将视疫情情况，采取面对面座谈或电话征询等方式全面征集纳税人缴费人意见建议。需求调查结果将作为税务部门优化执法方式、提升服务质效的重要依据。

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