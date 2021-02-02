本报记者 赵展慧

国有企业、外资企业、私营企业等多种所有制工业企业效益全面提升，2020年日均新增市场主体2.2万户，2020年货物进出口总额同比增1.9%，创历史新高……2020年，改革开放为经济的持续恢复、稳定运行不断注入强大动力。

进入新发展阶段，改革开放到了新的历史关头。中央经济工作会议指出，全面推进改革开放。要更加注重以深化改革开放增强发展内生动力，在一些关键点上发力见效。如何在更高起点上推进改革开放，加快构建新发展格局？记者采访了有关部门和专家。

以经济体制改革为重点推进全面深化改革

自2013年《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》通过，7年多来，2485个改革方案实施，党的十八届三中全会提出的改革目标任务总体如期完成。随着我国迈入新发展阶段，改革也面临新的任务，未来要如何深化推进？

全面深化改革，要更加注重系统集成、协同高效。中国（海南）改革发展研究院院长迟福林认为，从外部看，我们会面临更多复杂环境，从内部看，我国发展不平衡不充分问题仍然突出，必须以深化改革激发新发展活力。“深化改革，要从全局高度思考和谋划，加强改革举措的系统集成、协同高效，激发整体效应，提高改革综合效能。”迟福林说，比如就业、产业、投资、消费、环保等改革政策要紧密配合，形成目标优化、分工合理、高效协同的宏观经济治理体系。

全面深化改革，要牵住经济体制改革的“牛鼻子”。中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东表示，要处理好政府和市场关系，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，激发各类市场主体的活力。目前，我国市场体系还不够健全，仍存在要素流动不畅、资源配置效率不高等问题。要加快国企改革，在铁路、电信、能源等行业进一步放开竞争性业务的同时，通过混改等方式，扩大民营企业市场准入，提升国企经营效率，激发民企活力。

深化经济体制改革，完善产权制度和要素市场化配置，专家认为，还有不少硬骨头要啃：土地要素市场化配置方面，要加快建立健全城乡统一的建设用地市场，深化产业用地市场化配置改革，完善土地管理体制；资本要素市场化配置方面，要加快建立规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，推动以信息披露为核心的股票发行注册制，完善强制退市和主动退市制度……

全面深化改革，还要调动各方参与的积极性。2020年，《中共中央国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》等文件印发。迟福林表示，改革制度框架不断完善健全，但调研中发现，一些地方在落实中，一般性的改进多、创新性的突破少，今后要更加注重处理好顶层设计与基层创新的关系，着力提升地方改革创新的主动性、积极性。“以改革激励机制为主，以纠错机制为辅，调动各方参与改革的积极性。”

实施更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放

2020年11月，第三届中国国际进口博览会如期举行，成交额726.2亿美元，比上届增长2.1%；2020年11月15日，东盟十国、中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰正式签署区域全面经济伙伴关系协定，世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航……中国扩大开放的脚步不停，不仅对世界敞开怀抱共享市场，而且主动推进多边自由贸易进程，促进全球经济复苏。

“进入新发展阶段，实行高水平对外开放，意味着范围更大、领域更宽、层次更深。”迟福林表示。

实施更大范围开放，要加快推动自由贸易进程。中央经济工作会议指出，要积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定。迟福林认为，未来几年，要以此为契机，加快推进各行业规制、管理、标准等更大程度与国际接轨，不断提升贸易竞争力。“比如在医疗健康等社会需求强烈的服务业领域引入国际先进管理标准，加快完善准入前国民待遇加负面清单管理制度，全面取消外资准入负面清单之外的限制等。”

实施更宽领域开放，要有序扩大服务业对外开放。世贸组织数据显示，2010年至2019年，全球服务贸易额年均名义增长4.8%，是货物贸易增速的两倍。迟福林表示，要加快补齐服务贸易短板，“在保持制造服务、建筑服务、计算机与信息等贸易优势的基础上，进一步推进我国知识产权、金融等生产性服务贸易以及旅游等生活性服务贸易的开放进程。”

实施更深层次开放，要着重打造对外开放新高地。中国宏观经济研究院对外经济研究所研究员杨长湧认为，完善自由贸易试验区布局、稳步推进海南自由贸易港建设，打造对外开放新高地的目标任务和政策举措十分明确，但一些措施还需进一步细化。比如赋予自由贸易试验区更大改革自主权，边界和路径如何确定；促进“一带一路”沿线国家和地区贸易畅通，贸易规则标准的联通如何细化，等等。

同时，要统筹发展和安全。刘向东认为，要以2020年底发布的《外商投资安全审查办法》为依据，坚持开放和安全并重，在积极促进和保护外商投资的同时，着力提高开放监管和风险防控能力，为更高水平对外开放保驾护航。

推动改革和开放相互促进、相得益彰

1月20日，一架来自柬埔寨澜湄航空的空客A320飞机在海口美兰机场海航基地完成了高级别定检维修，这是海南自贸港首单境外飞机进境保税维修业务。根据《海南自由贸易港建设总体方案》，本次飞机定检服务用的航材、进口的机身改装器材包、发动机油滤等都享受原辅料“零关税”政策。更多改革措施的落地正打开更大的开放空间。

专家认为，构建新发展格局，需要更进一步发挥改革和开放的相互促进作用。

以改革促开放，构建高水平社会主义市场经济体制，为更高水平开放提供制度保障。杨长湧认为，一方面通过改革进一步扩大市场准入，全面落实准入前国民待遇加负面清单的外资管理模式，稳妥有序推进资本项目开放；另一方面，通过深化收入分配改革等措施，增强居民消费潜力，进一步激发内需活力，培育强大的国内市场，为世界各国提供发展机遇。

以开放促改革，要以制度型开放倒逼高标准市场体系建设。迟福林认为，我国当前已从商品和要素开放，向规则、规制、管理、标准等制度型开放转变。制度型开放有利于倒逼深层次市场化改革，在积极加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定、建设自贸试验区的过程中要更加注重对标国际规则，积极主动参与国际宏观经济政策沟通协调。

“让改革和开放相互促进、相得益彰，才能更好利用两个市场、两种资源，进一步加深中国与全球经济的深度融合。”杨长湧说。

《 人民日报 》（ 2021年02月02日 02 版）

(责编：杨光宇)