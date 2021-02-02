2020年中储粮销售政策性粮食1.05亿吨
2021年02月02日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月1日电 （记者杜海涛）2020年，中储粮系统加强统筹调度，坚决服务大局，高效落实国家有关部门保供稳市指令。全年累计销售中央事权粮油同比增加了一倍多，其中销售最低收购价和临储粮等政策性粮食1.05亿吨，保质保量完成保供任务。
2020年，针对部分地区物流受阻、供应链循环不畅等情况，中储粮系统发挥体系网络优势，就近就地快速投放保供，解决了用粮企业“燃眉之急”。克服疫情影响，通过加大预约收购、延长收购期等多种方式，切实维护了种粮农民利益。中储粮“惠三农”售粮预约APP自2019年正式上线以来，截至去年底，注册用户数累计达到67万人，通过APP在线预约售粮累计达到2423万吨。
2020年，中储粮系统全力抓好疫情防控条件下的安全储粮工作。强化质量安全管控，中央储备粮账实相符，质量达标率、宜存率稳定保持在95%以上，综合损耗率控制在1%以内，质量安全管控进一步强化。持续执行政策性粮食收购，有力支持了粮食增产、农民增收。5年间，累计新增仓容罐容730万吨，新增年中转能力1000万吨。推动建设百万吨级储备基地。投入资金近80亿元，完成仓储设施维修改造项目1.5万个，直属企业仓房完好率保持95%以上。
《 人民日报 》（ 2021年02月02日 02 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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