本报记者 韩 鑫

2月1日，中国轻工业联合会对外公布2020年我国轻工业经济运行数据：2020年，轻工业增加值同比下降0.8%，其中12月，轻工业增加值同比增长4.1%，月度增加值增速连续6个月保持正增长。轻工规上企业实现利润超1.3万亿元，同比增长3.6%。

“面对严峻复杂的国内外形势和新冠肺炎疫情影响，去年轻工行业生产持续稳步恢复、消费需求逐步回暖、出口形势好于预期、盈利水平进一步提升。”中国轻工业联合会会长张崇和说。

看生产能力，部分大类轻工行业，如电池、自行车、家电等产量涨幅显著，有力带动轻工业生产恢复。其中12月，在国家统计局统计的92种轻工产品中，产量正增长的品种为56个，增长面为60.9%，有27个产品产量增速超10%。

看盈利水平，轻工规上企业实现利润13341.6亿元，同比增长3.6%，盈利水平逐步回升。同时，行业营业收入利润率6.9%，高于同期全国工业利润率0.8个百分点。

看出口形势，轻工8种重点商品出口额3621亿美元，同比增长7.0%。12月份轻工规上企业出口交货值同比增长2.6%，月度出口交货值增速已连续4个月保持正增长。

受疫情冲击，轻工业利润何以能快速恢复，并实现逆势增长？

张崇和分析，消费市场持续回暖，新型消费不断加快，使得轻工消费品市场呈现明显复苏态势。

从内需看，大食品工业“压舱石”作用显著。包含农副食品加工、食品制造、酒饮料制造的大食品工业占比大，发展稳，营业收入、利润均已实现正增长，对轻工整体效益拉动作用显著。2020年，大食品工业营业收入8.23万亿元，占轻工业的42.3%，实现利润6206.6亿元，占轻工业的46.5%。

从外需看，产品出口优势正进一步扩大。当前海外疫情形势仍然十分严峻，中国具备完整的产业链优势、对疫情已有效控制并率先复工复产，使经营效益进一步改善。2020年，自行车、塑料制品、家电、家具、灯具等行业出口订单明显增加，拉动行业快速反弹。

“轻工产业链体系完备、配套能力强，自我恢复韧性比较足，再加上我国消费市场大，作为消费品工业，市场刚性需求对轻工行业发展支撑大。”张崇和表示，综合以上因素分析，轻工行业将继续保持恢复向好趋势，在新发展格局下，稳步迈向高质量发展。

《 人民日报 》（ 2021年02月02日 10 版）

(责编：杨光宇、曹昆)