本报驻日本记者 刘军国

日本央行日前发布经济展望报告，上调经济增长预期，预计2021财年实际国内生产总值将增长3.9%。日本央行行长黑田东彦表示，日本经济状况正在逐步改善。

日本民间智库大和总研此前发布的报告显示，该国2021年个人消费和出口将实现正增长，呈现缓慢复苏态势。继续维持积极的财政政策和宽松的货币政策、充分利用全球信息技术市场的发展等将成为日本推动经济复苏的主要因素。

2020年，日本政府出台了一系列举措，为受疫情影响的企业尤其是中小企业和个体经营者提供帮助。日本经济产业省向销售额同比下降50%以上的中小企业发放最高200万日元（1日元约合0.06元人民币）、向个体户（含自由职业者）发放最高100万日元的“持续化补贴”。去年12月，日本政府通过了“经济增长战略行动计划”，承诺向中小企业提供财政补助、税制优惠等支援措施，帮助企业对冲疫情影响。

日本央行去年还推出了企业资金周转援助政策，总规模达110万亿日元。该政策将延长至今年9月底。日本央行日前宣布，继续维持宽松政策，支持企业融资，通过购买资产维护金融市场稳定。同时，继续将短期利率维持在-0.1%的水平，并通过购买长期国债，使长期利率维持在零左右。

疫情期间，日本在数字化、雇佣制度及产业结构等方面存在的问题逐渐凸显。日本财务大臣麻生太郎表示，2021年度预算案将着力推动数字经济与低碳经济发展，力图实现经济结构转型，为企业发展和就业提供支持。

（本报东京2月1日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月02日 17 版）

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