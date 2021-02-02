报告显示：北京年终奖13258元领先全国 储蓄成最主要归宿
2021年02月02日08:02 | 来源：北京日报
小字号
本报讯（记者 潘福达）智联招聘昨天发布的《2020年白领年终奖调研报告》显示，今年已确定能拿到年终奖的白领占27.6%，相较2019年 的 33.3%、2018年 的55.2%和2017年的66.1%再创新低；白领年终奖满意度指数为2.45，同比小幅上涨。
从行业来看，能源/矿产/环保、政府/非盈利机构行业中获年终奖白领占比最高，分别为38.9%、35.6%，依然排在全行业前两名。与2019年相比，大部分行业的白领获年终奖占比均有收缩，而文体教育/工艺美术是唯一实现正增长的行业。
调研显示，2020年全国白领年终奖平均值为7826元，较2019年的9547元缩水18%。2020年度年终奖最高的城市为北京，平均金额达到13258元。
针对2020年白领的年终奖分配情况，调研数据显示，储蓄（45.2%）、孝敬长辈（31.2%）、投资理财（30.4%）与还贷（29.5%）最为常见。
(责编：李宜霖(实习生)、李栋)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 发改委：五方面细化安排保障人民群众基本生活需求
- 人民网北京1月27日电（许维娜）27日上午，国务院联防联控机制就做好人民群众就地过年服务保障工作举行发布会。国家发展改革委、国家卫生健康委负责人，民政部、人力资源社会保障部、交通运输部、商务部有关司局负责人介绍《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》有关情况，并答记者问。…
相关新闻
- 评论
- 关注