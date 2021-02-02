潘福达

本报讯（记者 潘福达）智联招聘昨天发布的《2020年白领年终奖调研报告》显示，今年已确定能拿到年终奖的白领占27.6%，相较2019年 的 33.3%、2018年 的55.2%和2017年的66.1%再创新低；白领年终奖满意度指数为2.45，同比小幅上涨。

从行业来看，能源/矿产/环保、政府/非盈利机构行业中获年终奖白领占比最高，分别为38.9%、35.6%，依然排在全行业前两名。与2019年相比，大部分行业的白领获年终奖占比均有收缩，而文体教育/工艺美术是唯一实现正增长的行业。

调研显示，2020年全国白领年终奖平均值为7826元，较2019年的9547元缩水18%。2020年度年终奖最高的城市为北京，平均金额达到13258元。

针对2020年白领的年终奖分配情况，调研数据显示，储蓄（45.2%）、孝敬长辈（31.2%）、投资理财（30.4%）与还贷（29.5%）最为常见。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)