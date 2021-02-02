魏桥

1月31日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布的中国采购经理指数显示，1月份中国制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.3%、52.4%和52.8%，比前月分别回落0.6、3.3和2.3个百分点，均继续保持在荣枯线以上。

生产淡季叠加疫情扰动

“1月份制造业PMI降至51.3%，但连续7个月位于51.0%及以上区间。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河在解读数据时分析，春节前后是中国制造业传统淡季，加之近期局部聚集性疫情对部分企业生产经营产生一定影响，制造业总体扩张势头有所放缓。

苏宁金融研究院高级研究员陶金在接受国际商报记者采访时亦表示，1月份制造业PMI比前月略有回落，从各项分指标看，近期局部聚集性疫情导致的社交隔离以及部分地区生产和运输受限对整体经济产生一定影响，与此同时也受到春节前生产活动处于淡季的因素影响。

陶金进一步表示，具体来看，生产指数为53.5%，比前月回落0.7个百分点，表明生产活动仍在持续，扩张速度有所减慢；新订单指数为52.3%，比前月回落1.3个百分点，表明受消费和生产扩张速度同时减慢影响，其上升速度更为缓慢；新订单指数为52.3%，比前月回落1.3个百分点，其背后是前期外需集中释放和疫情之下中国供给受限的叠加影响。

值得一提的是，假日效应带动消费品行业回暖态势明显。赵庆河表示，1月份消费品行业PMI为52.3%，高于前月1.8个百分点，行业增长加快。从产需情况看，消费品行业生产指数和新订单指数均高于制造业总体，分别为54.1%和55.2%，分别比前月上升1.5和4.3个百分点，显示出随着春节假日临近，与居民消费密切相关的消费品行业市场需求释放明显，企业生产活动较为活跃。

服务业PMI下降有望趋缓

数据显示，分行业看，建筑业商务活动指数为60.0%，低于前月0.7个百分点；服务业商务活动指数为51.1%，低于前月3.7个百分点。从行业情况看，电信广播电视卫星传输服务、货币金融服务、资本市场服务、保险等行业商务活动指数位于60.0%以上高位景气区间；航空运输、道路运输、住宿、餐饮、居民服务、文化体育娱乐等行业商务活动指数位于临界点以下。

赵庆河表示，1月份生产性服务业和生活性服务业商务活动指数分别为56.2%和49.1%，分别低于前月2.0和6.3个百分点，生产性服务业仍保持较高景气水平，生活性服务业景气度则回落至收缩区间。调查结果还显示，1月份住宿、餐饮、文化体育娱乐、居民服务等接触式、聚集性消费行业商务活动指数回落幅度较为明显，均位于收缩区间。另外，近期一些地区物流放缓，加之商务往来和居民出行减少，道路运输、航空运输等行业商务活动指数降至临界点以下，行业活跃度有所下降。

在陶金看来，1月份服务业PMI比前月明显下降，其中新订单指数由繁荣转向收缩（新订单指数为48.3%，低于前月2.9个百分点），表明局部聚集性疫情导致的社交隔离对服务业需求影响较大，同时住宿、餐饮、文化体育娱乐、居民服务等接触式、聚集性消费行业商务活动指数回落幅度也都较为明显。“虽然春节前夕用工供需有所下降导致用工景气下降，但‘就地过年’预计会使得下降速度有所趋缓。”

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)