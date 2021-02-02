去年同比增长9.58% 中国纺织品服装出口好转可期
进入2021年，中国纺织品服装出口企业就很繁忙。目前来看，大部分棉纺企业订单排单至春节，部分企业订单甚至排单至三四月份，棉纱市场迎来跨年行情。业内分析人士普遍认为，2021年全年，在诸多利好因素的带动下中国纺织品服装出口将继续好转。
2020年，新冠肺炎疫情席卷全球各地，中国纺织行业顶住了疫情带来的巨大压力，抓住了疫情带来的口罩、防护服等需求爆炸式增长的机遇，不仅实现了春节后生产快速恢复，口罩等纺织品产能快速扩张，还利用东南亚等地疫情反复，回流了一部分纺织品服装外贸订单。
海关最新数据显示，2020年12月中国纺织服装出口262亿美元，增长7.2%，其中纺织品出口122.9亿美元，增长12.7%，服装出口139.1亿美元，增长2.7%。2020年1-12月，中国纺织服装累计出口2912.2亿美元，同比增长9.58%。其中纺织品出口1538.4亿美元，同比增长29.2%；服装出口1373.8亿美元，同比下降6.4%。
2020年四季度在国内疫情好转、疫苗应用、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）、国内国际双循环和需求侧改革等利好之下，市场需求明显好转，2020年全年纺织服装累计出口增长9.5%，拉动全国货物贸易整体出口增长1个百分点。其中纺织品自4月以来连续9个月实现增长，服装自8月后实现逆转，连续5个月实现增长。
“中国纺织企业抓住了口罩、防护服等防疫物资需求机遇，并在供需阶段性错配、传统服装出口大幅下降时拉动纺织品服装出口跌幅收窄，该转型不仅帮助国内纺织企业摆脱困境，而且为全球防疫事业贡献中国力量。”卓创资讯分析师刘杰表示，2020年5月份以来，中国纺织品服装增速较前三年增长明显，这折射出随着后疫情逐步得到控制，全球纺织品服装需求边际持续向好，带动国内纺织市场触底反弹，并与内需一道实现中国纺织原料走出一波需求拉动型增长。据卓创监测，2020年3月底至今棉花期现共振上涨八月有余，其中郑棉累计涨超30%，美棉涨超50%，二者均收复疫情跌幅，内外棉价格同比涨超10%，这在今年经济触底并震荡反弹的大背景下实属不易。
“若无黑天鹅事件发生，春节后棉纱市场还将迎来‘金三银四’传统旺季，棉纱价格也有望再上新台阶。然而受近期国内外疫情再度趋严，美国禁止从中国新疆进口棉花产品，受短期市场驱动因素生变的影响，部分企业担忧春节后订单回落。”刘杰表示，长期来看，随着疫情逐渐得到控制，以及疫苗的大规模应用，全球各国刺激政策加码，宏观经济面持续向好格局不变。另外，RCEP签订或将利好中国纺织品服装出口，国内国际双循环、需求侧改革政策陆续见效，全球纺织品服装市场或将呈现继续向好趋势，中国纺织服装出口也将继续好转。
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