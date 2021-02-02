阎密

2020年年初的新冠疫情来势汹汹，近乎全民“居家隔离”的背后，实体商业遭受重创，各地实体书店纷纷闭店停业。虽然从2020年第二季度开始书店营业秩序逐渐恢复，店面客流量也在缓慢提升，但是从全年情况来看，超七成书店客流量下降，超六成书店总营业额下降，近一半书店出现亏损。

为进一步了解实体书店生存发展现状和真实情况,北京开卷联合《出版人》杂志于2020年年底共同策划了“2020实体书店发展情况调研”，受访书店达326家，来自全国29个省份，覆盖书店数量达1600家以上。

团供、线上零售成营收支撑

调研结果显示，从全年利润来看，47%的受访书店面临亏损，25%的书店大致盈亏平衡，也有17%的书店实现了盈利。

实现了盈利或者大致持平的书店可以分为两类，其一是店面零售下滑但是通过团供、馆配或线上销售的方式提升业绩的。通过企事业单位大客户业务和线上销售业务，实现销售额上升的书店数分别达到24.2%和29.8%，在一定程度上为特殊时期书店业务提供了部分支撑和保障。其二，一些书店的店面图书零售本身受疫情影响不大，店面零售额仍有上升。

对比书店各类常见业务，超过三分之二的受访书店2020年线下图书零售业务下降；受到店内客流下降的直接影响，非图书商品销售业务（包含文具文创、体育用品、电子产品、餐饮等）的书店下降比例也达到了46.3%。对比不同规模，营业面积较小的书店实现盈利的比例越高，“1000~ 3000平方米”的大型书城在2020年的盈利压力相对最大，“300~500平方米”的书店超四分之一实现了销售额上升。

当前，图书业务在书店当中的营收占比已经存在明显差异，在受访的326家门店当中，图书业务占比的数据非常分散，这说明越来越多的书店在图书业务之外找到其他收入来源，已经有相当一部分书店的收入对图书品类的依赖度不高。

受访书店中有近八成已经开设线上零售业务。各家书店在选择线上平台时，“公众号/微店”是最广泛的选择，选择比例达到57.4%；其次是“天猫/淘宝”，选择比例达到20.6%；另外选择抖音、独立官网的书店也都超过了10%。还有书店选择在美团、孔夫子旧书网、有赞、自开发小程序当中开设线上销售业务。

疫情考验下仍有新开门店

约四成受访者表示所在书店享受到了本年度的实体书店扶持政策。

按照细分类型来看，规模更大的连锁书店体系（包含连锁总部或者连锁门店）获得的政策扶持力度更大。40家受访连锁总部中，获得实体书店扶持的比例达到52.5%；191家受访连锁门店中，获得实体书店扶持的比例为42.4%；95家受访独立书店获得政策扶持的比例相对最低，仅为34.7%。

根据受访书店的信息反馈，目前获得政策扶持的最主要方式是财税减免（提及率68.9%），其次是资金扶持（提及率34.8%）。

虽然今年整体的压力巨大，25.5%的受访书店代表对未来的发展仍旧“非常有信心”；另有44.8%的受访书店代表信心指数在5分以上。同时，也有8.6%的书店代表反馈“非常没信心”或信心指数在3分及以下。

通过调研也发现，40家连锁总部当中，有24家在2020年有新开门店，也有10家有关闭门店。总体来说，新开比关闭的比例还要更多一些。也许借助这次疫情考验的机会，连锁书店的经营者们进一步强化门店绩效，通过考量门店的运营能力和效率，完成了新一轮的优化，而所有这些调整恰恰孕育着经营者们的创新方向。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)