夏宾

中新网北京2月1日电 (记者 夏宾)《2020高临咨询全球年度投研回顾》(下称“报告”)1日对外发布，通过对其全球业务涉及的数据进行分析与整合，解析了2020年亚洲、欧洲和美国三大地区的主要投资趋势、行业研究热度及焦点公司。

报告称，从宏观上看，在亚洲市场的目光更多转移到本土二代“巨头”企业(例如拼多多、美团、完美日记等)的同时，欧洲和美国的市场焦点仍然停留在阿里巴巴和腾讯这类中国一代“巨头”企业。

在亚太市场，机构关注度居前五的本土公司分别是美团、贝壳、腾讯、拼多多、有赞。在上述公司中，老牌巨头只有腾讯上榜，“二代”巨头的时代已经到来。

从行业访谈的需求量上对比，报告称，疫情管控较为有效和稳定的亚洲不再过多地关注医疗领域，而是更多地关注“工业”“消费行为”的赛道。而欧洲与美国由于疫情反复，对“医疗”的需求量持续高位，尤其是美国市场。

报告指出，“电商”贯穿全年亚洲投资市场，“教育”行业成最大赢家。年初传统电商、短视频电商等互联网大佬扎推进入直播赛道，由此带火了MCN、小家电、零食、饮料、国产美妆等往常相对不“网红”的领域。提供开店服务的SaaS服务商也随之大热，如有赞、微盟等行业头部玩家。

“教育”是亚洲市场排在第一的搜索关键词，原因有多个方面。第一，受疫情影响，众多机构陆续推出在线教育业务，引起了各方的关注。第二，行业融资金额庞大。2020年教育行业在一级市场共融资500亿元人民币，据悉在过去的十年内，教育行业里没有出现过超200亿元的金额。第三，教育行业有着明显的资本向头部企业集中的特点，其头部玩家猿辅导、作业帮等的融资就占到总金额的80%左右。

另外一方面，多位教育领域的产业专家在高临的行研访谈中表示，虽然该行业融到巨大的金额，但各家的推广以及获客的成本同样非常巨大，目前整个在线教育还没有实现盈利。且受疫情的影响，曾经以线下补习、培训为主的教育巨头，在2020年逐渐退出市场。(完)

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)