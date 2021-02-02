吴雨、唐健辉

新华社北京2月1日电（吴雨、唐健辉）中国银联1日发布的调查报告显示，98%受访者将移动支付视为最常用的支付方式，每日三付则是平均水平。在疫情影响下，更多线下支付场景向线上迁移，移动支付用户的自我保护意识和能力有待进一步提升。

中国银联近期联合17家商业银行及支付机构，根据6.5万份有效问卷分析了2020年我国消费者移动支付安全行为，并发布了《2020移动支付安全大调查报告》。调查结果显示，2020年，98%的受访者将移动支付视为最常用的支付方式，较上年提升了5个百分点。其中，二维码支付用户占比达85%，较上年增加了6个百分点。每日三付是2020年移动支付的平均水平，“95后”则是高频支付的主力军，特别是“95后”男性，平均达到了每日四付的支付频次。

受疫情影响，更多线下支付场景向线上迁移、延伸。调查报告显示，30%的受访者会经常使用网络直播购物，女性比男性高出7个百分点，且年纪越轻越喜爱这种模式，接近4成的学生受访者表示经常使用网络直播购物。同时，小摊贩、菜场、水果店等小型实体商店加大了线上线下支付融合，在疫情期间受到不少居民青睐。

此外，调查报告显示，移动支付用户在支付安全方面的自我保护能力不足，其中“所有支付密码都相同”和“连接公共Wifi的状态下支付”这两类风险问题最为突出。在发生经济损失的调查中，自我保护能力不好的人群其损失金额比平均水平高43%。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)